Sallusti vs Misiani/ “Monopattini? Pensate agli aerei, Alitalia ha 4 voli da Milano”

Scontro andato in onda in diretta tv fra il giornalista Alessandro Sallusti, e il senatore del Partito Democratico, e viceministro dell’Economia, Antonio Misiani. Il tema del dibattito è stata la questione Alitalia, e a riguardo il direttore del quotidiano Il Giornale si è scagliato così nei confronti dell’esponente Dem del governo: “Dovevo essere a Roma stasera in trasmissione – le parole a Quarta Repubblica, Rete Quattro – l’Alitalia ha solo 4 aerei al giorno da Milano, ho impegnato 5 ore per tentare di venire a Roma e non ce l’ho fatta”. E ancora: “Voi pensate alle biciclette e ai monopattini, ma fate girare gli aerei, per favore!”. Misiani ha replicato anche se non dibattendo sullo stesso tema, e in merito al Recovery Fund ha spiegato: “Dall’Europa arrivano 230 miliardi di euro, non possiamo disperdere queste risorse. Nel frattempo noi abbiamo lavorato alla Camera per attuare il Decreto Rilancio”.

SALLUSTI VS MISANI SUI VOLI ALITALIA, MARZOTTO: “SOLO PROMESSE”

In collegamento anche Matteo Marzotto, stimato imprenditore nel campo della moda, che ha sottolineato come il governo si sia di fatto dimenticato delle imprese durante questo periodo di gravissima crisi economica: “Davanti a crisi grandi vanno prese decisioni coraggiose – le sue parole in diretta tv su Rete Quattro – qui passano le settimane e la situazione è notevolmente peggiorata, non mi accontento di sentirmi dire che questa è una situazione particolare”. E ancora: “E’ evidente che se non è un pregiudizio è una mancanza di attenzione dello Stato verso le imprese. Sono passati 100 giorni e tutto ciò di cui si è parlato io fatico a vederlo”. Gli fa eco l’artigiano Rodolfo Carbonini, presente in studio: “La mia ditta oggi si trova in una situazione molto difficile, abbiamo chiesto i prestiti garantiti 2 mesi fa ma ancora non li abbiamo ricevuti e la cassa integrazione è arrivata qualche giorno fa per marzo e aprile”. Insomma, la questione lavoro e impresa continua ad essere tutt’altro che chiara.



