Sally Alexander, chi è?/ Icona Women’s Liberation Movement che irruppe a Miss Mondo

Sally Alexander e l’iconico coraggio del Women’s Liberation Movement

C’è anche il personaggio di Sally Alexander tra le protagoniste del film Il Concorso. Parliamo di una giovane attivista che si è battuta con coraggio e determinazione per i diritti delle donne in un contesto non semplice, dove le femministe si sentivano comunque in prima linea contro la società patriarcale e le discriminazioni delle donne. L’episodio più rappresentativo della protesta femminista si verificò nel 1970, durante la finale di Miss Mondo il 20 novembre alla Royal Albert Hall di Londra. A condurre c’era ovviamente Bob Hope, apprezzatissimo comico britannico naturalizzato statunitense.

Tra le partecipanti alla gara, ben due mie provenivano dal Sud Africa, una era di colore ed una no. La competizione si concluse con la roboante vittoria di Jennifer Hosten, da Grenada, la prima modella nera a indossare la corona più ambita del pianeta. Il clima gioioso e l’aria elettrizzante della finale non fermarono la manifestazione di protesta delle attiviste del Women’s Liberation Movement, dove appunto spiccava la figura di Sally Alexander, oggi autorevole storica e femminista, mentre all’epoca era una ragazza di appena ventisei anni, studentessa di storia al Ruskin College di Oxford.

Sally Alexander e il motto della rivolta: “We’re not beautiful, we’re not ugly, we’re angry”

Ebbene la protesta di Sally Alexander e le altre attiviste femministe partì al motto di “we’re not beautiful, we’re not ugly, we’re angry”. Così le ragazze lanciarono vere e proprie “bombe” di farina dagli spalti della Royal Albert Hall, scatenando il panico sugli spalti e costringendo l’interruzione dello spettacolo. Questo particolare episodio ha poi ispirato il film Il Concorso (titolo originale: Misbehaviour, 2020, regia di Philippa Lowthorpe), dove a vestire i panni di Sally Alexander è l’eccezionale Keira Knightley, attrice che in diverse occasioni si è sganciata dagli stereotipi e canoni di bellezza attuali, imponendosi sulla scena grazie ad un talento fuori dal comune. All’epoca il gesto fu seguito con grande attenzione dal pubblico ed inevitabilmente ebbe grande impatto.

