Sono state diffuse questa mattina dalla Sala Stampa Vaticana le primissime foto della salma di Papa Francesco, candidamente adagiato all’interno della bara che attualmente si trova nella Cappella di Santa Marta – sede vaticana in cui il Pontefice ha trascorso buona parte di questi suoi ultimi giorni di vita in convalescenza dopo il lungo ricovero legato alla polmonite – aperta per l’adorazione da parte dei cardinali che in queste ore stanno raggiungendo la Santa Sede per rendere l’ultimo saluto a Bergoglio: presenti vicino alla salma di Papa Francesco ci sono le consuete Guardie Svizzere che veglieranno sul corpo del Pontefice fino alla sua tumulazione, unitamente al Segretario di Stato monsignor Pietro Parolin.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, funerali Papa Francesco entro domenica oggi lutto nazionale (22 aprile 2025)

Cosa succede ora alla salma di Papa Francesco: domani la bara aperta sarà esposta alla Basilica di San Pietro

L’esposizione della salma di Papa Francesco nella cappella di Santa Marta ha seguito a strettissimo giro la constatazione ufficiale del decesso da parte del camerlengo – che farà le veci di Bergoglio fino al Conclave con il quale verrà eletto il suo sostituto -, il cardinale Kevin Farrell: al rito sappiamo che hanno preso parte anche padre Arturo Sosa – capo dei Gesuiti -, lo stesso Parolin, monsignor Edgar Pena Parra, il decano Giovanni Battista Re, padre Leonardo Sapienza – reggente della Casa Pontificia – e i vari aiutanti che hanno assistito Bergoglio negli ultimi giorni e durante il suo lungo papato.

Funerali Papa Francesco, Serie A a rischio?/ Cosa può succedere: problemi per l'Inter (22 aprile 2025)

A partire da domani, la salma di Papa Francesco sarà esposta anche per l’adorazione pubblica da parte dei fedeli nella Basilica di San Pietro: da quel momento inizierà l’ultimissimo viaggio del Santo Padre che tra venerdì 25 e domenica 27 aprile – su decisione della Congregazione dei Cardinali che per ora non si è ancora espressa in tal senso – porterà al rito funebre ufficiale e alla tumulazione presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla quale lo stesso Bergoglio era legatissimo; mentre entro un mese si terrà anche il Conclave con il quale potremo conoscere il nome del prossimo Pontefice.