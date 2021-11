Salmaso: “Terza dose? Meglio convincere i no vax”/ “Non tutti sono ‘radicali’”

La professoressa Stefania Salmaso, autorevole epidemiologa, è stata ospite nella serata di ieri negli studi del programma di Rete 4, Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Si è parlato ovviamente di covid ed in particolare delle persone che fino ad oggi hanno deciso di non vaccinarsi: “Forse non sono riuscite a vaccinarsi – spiega la Salmaso in diretta tv sul quarto canale – bisogna capire quali sono i motivi. Utopia? E’ possibile convincerli, assolutamente, questo è quello che si fa solitamente in Italia, una chiamata attiva. In Italia ci sono circa 8 milioni di persone non vaccinate, due milioni e mezzo che han fatto solo la prima dose poi non si sa se sono in corso d’opera o hanno mollato, e di questi 8 milioni ci sono varie fasce di età, ci sono 200mila ultra ottantenni, che non è detto che siano no vax”. Quindi la professoressa Salmaso ha proseguito: “Long covid? Informazioni che raccoglieremo via via sempre di più, osservando ciò che succede ai malati, comunque chi prende l’infezione dopo la vaccinazione ha molte meno probabilità, facciamo un distinguo”.

E ancora: “La terza dose è importante per mantenere la promessa di protezione a chi si è vaccinato, ma la pandemia e la circolazione del virus in Italia è sostenuta dai non vaccinati, quindi andando a convincerli, a raggiungerli… qualcuno magari è rimasto emarginato. abbiamo un sistema sanitario dove ognuno di noi è registrato con un medico e sa chi sei, bisognerebbe capire quali siano i problemi”. La Salmaso ha quindi citato un recente studio sui no vax: “In uno studio fatto in una zona di Milano che sicuramente non è una zona di abbandonati, si è visto che fra i no vax c’è una predominanza di stranieri, gente che vive in aree disagiate e che ha problemi anche con la tecnologia. Investire sulla terza dose va bene ma ciò che stiamo osservando adesso è soprattutto la circolazione del virus fra i non vaccinati, dobbiamo investire su altri modi per andarli a raggiungere, rischiamo di lasciare indietro qualcuno”.

SALMASO: “QUIRINALE? SAREBBE BELLO UNA DONNA MA…”

In studio spiegano come si stanno comportando i paesi esteri a riguardo: “Da noi c’è la privacy non si sa chi è vaccinato e chi no – commenta ancora la Salmaso – quindi immaginiamo di fare il lockdown per i no vax: vuoi uscire con me stasera? No non posso, perchè? Non te lo dico per la privacy”. Chiusuraa con una battuta sul Quirinale: “Una donna sarebbe una svolta non so se ci sono le condizioni. Sono un po’ preoccupata siamo con la spada di Damocle per fare le riforme, capisco che vanno fatte e si sta facendo di tutto per poter accedere a questi fondi, c’è un grosso lavoro da fare, non mi sembra giusto pensare che il presidente della repubblica maneggi il governo, dovrebbe essere un arbitro indipendente, se poi partiamo col presupposto che tanto non lo è, non sembra corretto”.

