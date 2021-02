Salmaso “varianti Covid: ce ne saranno nuove”/ “Lockdown? Spingere su vaccinazioni”

Le varianti Covid che tanto spaventano in queste ultime settimane, “sono un fenomeno naturale” e soprattutto ce ne saranno di nuove. A sostenerlo è stata Stefania Salmaso, epidemiologa dell’Aie, l’Associazione italiana di epidemiologia, intervenuta alla trasmissione di Rai3, Agorà. Se per qualche esperto l’aumento dei casi di varianti potrebbe essere ovviato con un lockdown generale, di parere del tutto opposto sarebbe la Salmaso che invece ha commentato: “Al momento non c’è un incremento di casi tale da giustificarlo”.

La loro comparsa, dunque, secondo l’esperta non dovrebbe affatto sorprendere: “Le varianti del virus erano assolutamente attese e sono un fenomeno naturale”, ha aggiunto. Ma cosa rappresentano le varianti ad oggi più diffuse, dall’inglese alla brasiliana? “Quelle che troviamo sono le varianti più efficaci perché più efficienti nella trasmissione e che mano mano sono destinate a rimpiazzare le precedenti. Continueranno a venire fuori soprattutto finché ci sono dei focolai di infezioni nelle diversi parti del mondo dove il virus si propaga, dobbiamo essere pronti”, ha avvertito.

SALMASO “VARIANTI COVID: AD OGGI NON SERVE LOCKDOWN”

In merito al timore sollevato dalle varianti Covid il professor Gianni Rezza in conferenza stampa ha confermato l’utilità di istituire zone rosse per far fronte alla loro possibile diffusione, tanto da suggerire un contenimento “aggressivo”. Ad esprimersi sull’argomento è stata anche l’epidemiologa dell’Aie, Stefania Salmaso, che alla trasmissione Agorà, in onda sulla terza rete Rai, ha spiegato: “In questo frangente abbiamo scelto di navigare a vista e ci muoviamo cercando di isolare le zone dove il virus si diffonde”. Eppure, a suo dire, oggi non ci sarebbe un incremento dei casi “che giustifica una paralisi del Paese ma ci zone dove c’è più allarme”. Il suo consiglio, al fine di intervenire nel modo migliore è quello di “spingere al massimo sulle vaccinazioni, questo ci aiuterà a ridurre i malati severi, le nuove infezioni e contrasta le varianti”, ha concluso l’esperta nel suo intervento televisivo odierno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA