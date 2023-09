Salmo, ai Tim Music Awards é ritorno sul palco!/ Che succede dopo il ritiro dalle scene?

Salmo é atteso ai Tim Music Awards 2023: il ritorno sul palco

Salmo é ufficialmente tra gli ospiti speciali attesi ai Tim Music Awards 2023, l’evento live all’Arena di Verona che lo attende sul palco insieme al nuovo fenomeno pop LDA e al ritorno alla musica! Il rapper é incluso nella lista dei cinquanta ospiti speciali previsti alle due serate dei Tim Music Awards 2023 tra esibizioni e cerimonia di premiazione, condotte dal duo formato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in chiaro tv e via streaming sui canali Rai.

Le serate evento, dove tra gli highlights si attendono i PREMI targati FIMI/Gik da conferirsi agli artisti relativamente alle vendite di singoli e album e gli incassi di tour e live, con le certificazioni di disco d’oro, platino e multiplatino, vedono la partecipazione certa di Salmo, preceduta dalla sorprendente presenza di LDA registratasi a Tim Music Awards – la festa, cerimonia inaugurale della maxi manifestazione musicale dedicata ai numero 1 della musica made in Italy.

Salmo é vincitore ai Tim Music Awards?

E, intanto, Salmo infiamma la competizione nel firmamento delle star musicali, dal momento che é previsto tra gli artisti recipiente dei premi a Tim Music Awards, nonostante il ritiro dalla scene, dovuto a dei problemi di salute. “Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, trenta punti di sutura, due giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi” -faceva sapere in un messaggio di sfogo Salmo, annunciando a mezzo social lo stop ai dj set e ai live, nell’estate 2023. L’artista, poi, proseguiva: “Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3:30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso. Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi”.

