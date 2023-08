Salmo cancella i prossimi concerti per problemi di salute/ “L’ultimo mese è stato devastante”: come sta

Salmo annulla i prossimi concerti per un problema di salute: l’annuncio del rapper

Il rapper Salmo si ferma per un problema di salute. Attraverso un post su Instagram ha annunciato lo stop dei live per un paio di settimane: “L’ultimo mese è stato devastante”. L’annuncio è arrivato dopo la data al Red Valley Festival di Olbia di Ferragosto. Il rapper ha infatti accusato un malore, che si è aggiunto a dei problemi delle ultime settimane. Una situazione che ha costretto il rapper allo stop.

Questo quanto dichiarato da Salmo nel post: “Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi”.

Salmo, quali concerti sono stati cancellati

L’organizzatore degli eventi, Vivo Concerti, ha comunicato quali eventi sono stati cancellati. Si tratta esattamente del dj set ad Attard del 18 agosto e gli altri concerti di questo mese: il 21 a Follonica, il 23 a Romano d’Ezzelino, il 25 a San Benedetto del Tronto, il 27 ad Acri e il 31 a Palermo. Sempre in Sicilia, è stato annullato il concerto di Catania del 2 settembre. Vivo Concerti ha anche fatto sapere che tutti i possessori di un biglietto saranno rimborsati.

Al momento non sembrano a rischio gli appuntamenti precisamenti al Dreamland Festival di Sondrio l’8 settembre, al Decibel Open Air di Firenze il 10 settembre e al Marrageddon di Milano, nella data del 23 settembre, e al Red Bull 64 Bars a Scampia il 7 ottobre.

