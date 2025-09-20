Salmo, l'amore del rapper per la fidanzata Shari e il sogno di diventare padre: "Ci penso molto, magari un giorno accadrà..."

Forse non tutti sanno che il celebre rapper Salmo fa coppia fissa, ormai da un po’ di tempo, con la giovane collega Shari. La loro storia d’amore, almeno inizialmente, è stata tenuta in segreto poiché la coppia voleva evitare di finire sotto i riflettori. Ad un certo punto però Salmo e Shari hanno capito di non potersi più nascondere. “Ci abbiamo provato, volevamo tenere la nostra vita privata un po’ per noi…”, ha confessato Shari in una intervista di pochi mesi fa al Corriere di Bergamo.

Dal rapper e producer dice di aver imparato molto, anche sul fronte lavorativo. “Mi ha insegnato tanto e mi dà un sacco di consigli sulla performance live”, ha raccontato la cantante.

Salmo, la vita privata e sentimentale con Shari e il sogno di diventare padre: “Magari un giorno…”

Salmo, dal canto suo, si è concentrato sugli aspetti sentimentali e ha espresso il desiderio di costruire una famiglia in futuro. Pur rimanendo molto abbottonato sulla sua storia d’amore con Shari, in una intervista a Esquire, ha confidato le ambizioni e i desideri che culla per il futuro. “Costruire una famiglia? Ci penso un sacco di volte. Vorrei avere un figlio, certo. Potrebbe essere il momento giusto, avrei la possibilità economica, la tranquillità. Magari un giorno arriverà”, ha ammesso Salmo.

Nessuna aspettativa particolare sugli eventuali figli, Salmo infatti vorrebbe che fossero liberi di essere se stessi. “Non obbligherei i miei figli a fare nulla, gli direi di fare ciò che vuole anche se potrebbe rovinargli la vita o farlo sentire triste”, ha detto il rapper. Insomma, anche se non è ancora diventato padre, il producer sembra già aver acquisto l’attitudine genitoriale.