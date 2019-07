Salmo, incidente durante il concerto di Bologna/ Foto, distorsione al ginocchio

Incidente per Salmo durante il concerto di Bologna. Il rapper, durante il live al Bologna Sonic Park, è caduto dal palco procurandosi una distorsione al ginocchio. Nonostante l’infortunio, però, Salmo è rimasto sul palco continuando a regalare la propria musica ai fans presenti, preoccupati inizialmente per le sue condizioni. Fortunatamente, il rapper non ha riportato nulla di così grave al punto da essere riuscito a portare a termine lo show anche se da seduto. A spiegare, poi, l’accaduto è stato lo stesso Salmo che, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui è sulla sedia a rotolle, accanto ad un signore anziano, anche lui sulla sedia. La foto ha portato a casa 370mila like oltre ad una miriade di commenti da parte dei fans che gli hanno augurato una pronta guarigione.

Salmo come Dave Grohl dei Foo Fighters: i complimenti dei fans

L’incidente capitato a Salmo ha ricordato quello di Dave Groh dei Foo Fighters che, nel 2015 si procurò una brutta frattura cadendo sul palco durante un’esibizione continuando, tuttavia, lo show. L’artista, durante il live di Bologna, ha fatto esattamente la stessa cosa. Durante l’esecuzione di “Russell Crowe”, uno dei suoi brani più famosi, si è procurato una distorsione al ginocchio. Dopo aver lasciato il palco, è tornato in scena con un tutore che gli ha permesso di portare a termine lo show. Per ricordare l’accaduto ha poi pubblicato un’ironica foto sui social. Il tour del rapper sardo riprenderà venerdì 5 luglio da Legnano (MI) e toccherà diverse città italiane.

Visualizza questo post su Instagram Gang! #oldboys Un post condiviso da Salmo Official (@lebonwski) in data: 29 Giu 2019 alle ore 6:37 PDT





