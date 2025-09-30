Salta il matrimonio tra Guido e Laura a Buongiorno Mamma 3? Agata fa una scoperta choc e svela a Borghi che lo ama, anticipazioni finale

Anticipazioni Buongiorno Mamma 3, Agata fa una scoperta choc su Laura

Al centro della trama della quarta ed ultima puntata della fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova, come si legge su Mediaset Infinity, troviamo i preparativi per l’atteso matrimonio di Laura e Guido. Dalle anticipazioni Buongiorno Mamma 3 si scopre che dopo tante difficoltà, i due sembrano pronti a pronunciare finalmente il fatidico “sì” ma gli imprevisti sono dietro l’angolo e potrebbe venire a galla una verità sconcertante che avrà significativi impatti su tutti i protagonisti. Il matrimonio, infatti, in poco tempo si trasformerà da una festa ad un momento in cui segreti e verità nascoste verranno a galla.

Affari Tuoi, Stefano De Martino duro attacco contro Gerry Scotti?/ "Qui non vogliamo gente con abilità"

Salta il matrimonio tra Guido e Laura in Buongiorno Mamma 3? Le anticipazioni svelano che nell’ultima attesissima puntata in onda martedì 7 ottobre a mettere i bastoni tra le ruote ai neo sposi sarà Agata, che dopo aver rivelato i propri sentimenti per Guido, si troverà costretta a prendere una drastica decisione sul suo futuro. La giovane, combattuta tra cuore e ragione, dovrà capire quale direzione dare alla sua vita e se sia il caso di restare vicino alla famiglia Borghi o voltare pagina. La sua scelta avrà inevitabili conseguenze sugli equilibri già fragili della famiglia e una scoperta choc cambierà tutto.

Come finisce Buongiorno Mamma 3? Anticipazioni ultima puntata del 7 ottobre/ Guido, prende una decisione choc

Salta il matrimonio tra Guido e Laura a Buongiorno Mamma 3? Anticipazioni ultima puntata

Sono tanti i misteri, i segreti, le verità nascoste che verranno a galla nell’ultima puntata della fiction di Canale 5 e soprattutto le anticipazioni lasciano intendere che salta il matrimonio tra Guido e Laura a Buongiorno Mamma 3, Agata confesserà al capofamiglia Borghi i veri sentimenti nei suoi confronti mettendolo in crisi ma non è tutto verrà fuori anche il passato di Laura pieno di ombre e punti oscuri che, forse, avrà a che fare con la morte di Anna. A tal proposito, anche se gli spoiler non entrano nel dettaglio, Agata farà una scoperta choc. Per tutti questi motivi salta il matrimonio tra Guido e Laura a Buongiorno Mamma 3 e già c’è chi sogna che nasca un flirt tra Guido e Agata.

