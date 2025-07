Fabio Cannavaro è pronto a sedersi su una delle panchine più scottanti: l'annuncio atteso a breve.

Un ribaltone improvviso potrebbe portare l’ex capitano azzurro su una delle panchine più ambiziose. Quando potrebbe arrivare l’annuncio.

Nelle scorse settimane il suo nome è finito tra i papabili per la sostituzione di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia. Dopo il ko con la Norvegia di Haaland, e il rifiuto di Claudio Ranieri, sono state sondate tre strade: quella che porta a Fabio Cannavaro, quella di Daniele De Rossi e, infine la scelta, quella di Gennaro Gattuso.

Gattuso ha già allenato in Europa e vanta diverse esperienze in diversi campionati – dal Napoli al Valencia fino al Marsiglia – un profilo giudicato più esperto rispetto agli altri due. Mentre De Rossi cerca una nuova squadra, in pole la Sampdoria che cerca il riscatto dopo questa stagione al cardiopalma, Cannavaro sembrerebbe ad un passo dalla firma per una nuova panchina.

Cannavaro pronto a sedersi sulla panchina della nazionale cinese

La carriera da giocatore dell’indimenticabile capitano dell’Italia Campione del Mondo 2006 ha iniziato al sua carriera di allenatore in Cina, dapprima al Guangzhou Evergrande e poi al Tianjin Quanjian. In seguito torna al Guanzhou nel 2019 dove vincerà il suo primo campionato ed entrerà nel cuore dei tifosi. Cannavaro lascerà il club con una rescissione consensuale a causa di problemi economici del Guanzhou ma ormai, famosissimo nel Paese del Dragone, gli viene affidata la panchina della Cina ad interim, nel 2019, fino alla fine delle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022 (tra l’altro, sostituendo Marcello Lippi). La sua esperienza terminerà dopo 2 partite.

Il calcio sta crescendo in Cina e il Paese vuole mostrare la crescita della Nazionale in questi ultimi anni. Secondo il quotidiano cinese Sohu, Cannavaro avrebbe presentato la sua candidatura alla Federazione cinese, proponendosi come c.t. sostenuto da tanti tifosi e da diversi addetti ai lavori. In lizza per la stessa panchina anche Paulo Bento e Felix Sanchez ma, da quanto si apprende, l’ex capitano degli azzurri sarebbe decisamente in vantaggio.

Difficile vedere Cannavaro su una panchina europea. Dopo l’esperienza con il Benevento, una buona salvezza centrata all’ultima giornata con l’Udinese e un’esperienza non proprio positiva con la Dinamo Zagabria lo scorso anno, non sembrerebbero essersi offerte degne di nota per l’ex Napoli. Ad ogni modo, anche se l’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime settimane, Cannavaro non potrà sedersi sulla panchina della Cina prima di settembre.

Attualmente la nazionale cinese è stata affidata a Dejan Juranovic, allenatore dell’Under 20. L’obiettivo qualificazioni al Mondiale 2026 negli Stati Uniti è sfumato alla terza fase: la Cina ha chiuso a 9 punti, dietro Giappone 23, Australia 19, Arabia Saudita 13 e Indonesia 12. Ma presto inizieranno le qualificazioni per la Coppa d’Asia 2027 che si terrà in Arabia e la Cina vuole assolutamente esserci.