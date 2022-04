Salta su lucernario e plexiglass cede: 12enne precipita in metro/ Milano, è ferito

Un dodicenne a Milano è rimasto ferito dopo essere precipitato nella metro a Famagosta: stava giocando insieme ad alcuni amici nell’area verde vicino al supermercato Esselunga quando, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, si sarebbe arrampicato su un lucernario ed avrebbe saltato sulla copertura. Il plexiglass a quel punto ha ceduto, facendolo cadere per diversi metri proprio all’interno della stazione sottostante.

Il ragazzino è stato immediatamente soccorso dai presenti, che mentre stavano attendendo il passaggio della linea verde improvvisamente lo hanno visto precipitare al suolo. In molti erano sotto choc per quanto accaduto. Per quanto riguarda il dodicenne, invece, l’impatto col pavimento è stato violento, ma per fortuna le conseguenze non sono state gravi. I sanitari, dopo essere stati allertati, sono prontamente arrivati e, dopo avere fornito la prima assistenza, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice giallo.

Salta su lucernario e plexiglass cede: 12enne precipita in metro. Come sta?

Le condizioni di salute del dodicenne che, dopo avere saltato su un lucernario, è precipitato nella metro di Fermagosta a Milano poiché la copertura di plexiglass ha ceduto, sono sotto controllo. Il ragazzino, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non ha riportato fratture né lesioni gravi nella caduta, ma è ancora ricoverato. I medici hanno intenzione di tenerlo in osservazione dopo avere effettuato degli accertamenti addominali.

Le autorità competenti, intanto, si stanno occupando di comprendere come sia stato possibile il crollo della cupola del lucernario soprastante il soffitto della stazione della linea verde. L’Atm ha avviato degli accertamenti per capire quanto è successo. Le testimonianze del diretto interessato e degli amici che erano con lui al momento dell’incidente potrebbero essere in tal senso provvidenziali per ricostruire la vicenda. La buona notizia, ad ogni modo, è che non ci sono state conseguenze gravi a seguito di quest’ultima.

