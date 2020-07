Saltano dal 3° piano causa incendio/ Video choc: due bimbi presi al volo da passanti

Un vero e proprio miracolo quanto accaduto a Grenoble, nota cittadina della Francia, dove due bimbi di soli 3 e 10 anni sono riusciti a salvarsi da un incendio gettandosi da una decina di metri. Come si vede nel video amatoriale girato da Souhaila Saidi, poi trasmesso dal quotidiano regionale Le Dauphiné Libéré, e ripreso dalla Cnn (lo trovate qui sotto), i due minori si sono salvati dopo essersi gettati dal terzo piano di un palazzo, e essere poi presi al volo da alcuni persone a terra. Una serie di adulti si sono infatti posizionati nel cortile sottostante, assicurandosi di prendere al volo i due piccoli una volta che li stessi si fossero gettati. Le immagini sono impressionanti e altrettanto il salvataggio, ed anche per questo il sindaco di Grenoble ha definito il salvatori dei veri e propri eroi. L’episodio risale alla giornata di martedì scorso, quando due fratelli di 3 e 10 anni, sono rimasti in trappola in casa a causa di un violento incendio.

BIMBI SALTANO DAL 3° PIANO, UN SALVATORE: “SONO DEGLI EROI”

Per mettersi in salvo l’unica via d’uscita è la finestra, e dopo un po’ di esitazione si vedono i due bambini buttarsi di sotto. Il primo a gettarsi è stato quello più piccolo, invogliato anche dal fratellino più grande, poi è stata volta del ragazzino di dieci anni, che ha un po’ esitato per poi fiondarsi verso i suoi salvatori. Athoumani Walid, uno dei residenti che ha aiutato i due bimbi a mettersi salvo, ha raccontato ai microfoni di BFM Tv: “Il bimbo più grande ha avuto molto coraggio e tanta fiducia. Ha messo davanti prima il suo fratellino. Lo abbiamo preso e abbiamo detto all’altro: ‘Dai, salta, è il tuo turno, salta’. Poi si è arrampicato sulla finestra, si è lasciato andare e l’abbiamo preso. Nessuno di loro è caduto a terra. Nessuno è rimasto ferito. Abbiamo salvato loro la vita – ha concluso Walid – ma loro hanno preso la decisione giusta. Non avevamo scelta, non avevamo modo di andare da loro. Sono loro i più coraggiosi, gli eroi”. Gli inquirenti hanno aperto un’indagine visto che i due fratellini erano a casa da soli, con la mamma che era andata a fare la spesa e il padre a lavoro.





