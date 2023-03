Saltano le repliche del Grande Fratello Vip su La5/ Berlusconi boccia i vipponi: la reazione di Signorini

Grande Fratello Vip 2022: Piersilvio Berlusconi interrompe le repliche su La5

Il Grande Fratello Vip 2022 va in onda dal 19 settembre con un doppio appuntamento settimanale che è saltato solo durante il periodo natalizio. Le puntate serali della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini vengono trasmesse in diretta su canale 5 il lunedì e il giovedì. Finora, chi non riusciva a guardare le puntate serali in diretta, oltre a poterle recuperare attraverso l’applicazione Mediaset Infinity, poteva vederle il giorno successivo su La5 che ha sempre trasmesso le repliche. Da questa settimana, tuttavia, pare che Piersilvio Berlusconi abbia deciso di interrompere la messa in onda delle repliche delle puntate del reality su La5.

A riportare la notizia è Fanpage che riporta anche le presunte motivazioni dietro tale decisione del numero uno di Mediaset. Dietro tale scelta di Berlusconi, tuttavia, non ci sarebbe alcun attrito con Alfonso Signorini che condividerebbe le motivazioni che avrebbero portato il figlio di Silvio Berlusconi a prendere tale decisione.

Berlusconi interrompe le repliche del Grande Fratello Vip su La5: ecco perchè

Secondo quanto fa sapere Fanpage, Piersilvio Berlusconi, dopo la messa in onda della 38esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 durante la quale le discussioni tra i concorrenti avrebbero raggiunto toni non conformi all’etica di Mediaset, avrebbe deciso di interrompere la messa in onda delle repliche trasmesse normalmente da La5. “Berlusconi in persona avrebbe visionato attentamente la puntata prima di stabilire che quanto trasmesso in diretta nella serata di ieri rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Fonti ben informate hanno riferito a Fanpage.it che la decisione – storica perché senza precedenti – di interrompere le repliche su La5 sarebbe stata preceduta da una serie di richiami”.

Fanpage, inoltre, spiega che tale decisione sarebbe stata presa da Berlusconi in accordo con Signorini il quale, nel corso della diretta, avrebbe più volte richiamato i vipponi invitandoli ad abbassare i toni e ad avere un atteggiamento più educato nei confronti del pubblico.











