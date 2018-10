Dieta del brodo, cibi antinfiammatori / Il regime alimentare che aiuta a purificare l’organismo

La dieta del brodo è tra i regimi alimentari consigliati per purificare l’organismo. Sono infatti alla base di questa alimenti antinfiammatori che regalano grandi benefici al nostro corpo. Tutto è partito dalla naturopata e nutrizionista Kellyann Petrucci che ha pubblicato un libro dal titolo appunto “La dieta del brodo” che in Italia è stato edito da Newton Compton Editori. La specialista ha curato star del calibro di Gwyneth Paltrow e Kobe Bryant, riscuotendo grandissimo successo in tutto il mondo. La dieta si articola in ventuno giorni e che permette di essere messa in pratica con grande facilità adattandosi anche agli stili di vita più frenetici. Forse anche per questo i vip l’hanno seguita con attenzione e ne hanno trovati estremi giovamenti. Il regime alimentare prevede però delle regole ferree che non devono essere mai tradite anche perché sono alla base del bilanciamento della stessa dieta. Questa fornisce un’alimentazione che non stravolge i piani di chi la segue, rispettando stile di vita e abitudini precedenti.

La dieta del brodo: 21 giorni per depurare l’organismo

Dura 21 giorni la dieta del brodo e si basa appunto su questo alimento considerato uno dei rimedi curativi più antichi dell’umanità. All’interno di questo percorso sono previsti due giorni di mini-digiuno in cui si basa l’alimentazione soprattutto sul brodo di carne. Questa alimentazione punta sul fornire un apporto energetico e calorico giusto e che possa permettere di calmare la fame e bruciare i grassi senza poi fare nemmeno un grandissimo sforzo. Inoltre permette anche di ridurre eventuali infiammazioni, grazie alle proprietà presenti proprio nel brodo. Tra gli effetti c’è quello di bilanciare gli ormoni e anche di donare una pelle luminosa oltre a eliminare le tossine che il corpo produce o che si assimilano anche da un’alimentazione scorretta.