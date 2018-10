Allarme Smog, Oms sui bambini/ Nove su dieci nel mondo respirano aria inquinata

L’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha lanciato un allarme sullo smog in tutto il mondo. L’organo che si occupa della salute del nostro pianeta ha voluto specificare come il 93% dei bambini under 15 nel mondo respira aria inquinata, si parla quindi di una media superiore ai nove bambini su dieci con numeri che sfiorano i due miliardi. Addirittura si stima che nel 2016 siano morti oltre 600mila bambini per infezioni acute alle basse vie respiratorie causate proprio dall’inquinamento. L’Italia è uno dei paesi dove la qualità dell’aria è tra le peggiori tanto che addirittura si sale al 98% per i bimbi che sono esposti a livelli altissimi di polveri ultrasottili. La cosa ancor più preoccupante è che oltre il 40% della popolazione mondiale è esposta a livelli considerevoli di inquinamento domestico a causa della cottura con tecnologie e combustibili pesantemente inquinanti. L’Oms ha rivelato queste informazioni con un comunicato alla vigilia di una Conferenza mondiale sullo smog che si terrà da domani a Ginevra.

Allarme Smog, Oms sui bambini: parla Tedros Ghebreyesus

In merito all’allarme smog lanciato da Oms per proteggere i bambini ha parlato anche Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’organo. Come riportato da RaiNews questi ha specificato: “L’aria inquinata sta avvelenando milioni di bambini e sta rovinando la loro vita. Tutto questo è imperdonabile perché ogni bambino dovrà essere in grado di respirare aria pulita per crescere e realizzarsi al massimo“. Il direttore sottolinea poi che uno dei motivi per cui i bambini sono vulnerabili è che respirano molto più rapidamente degli adulti e quindi vanno ad assorbire più inquinanti e inoltre vivono anche più vicini al terreno dove la concentrazione è più alta e raggiunge un picco. Inoltre il cervello e l’organismo per i bambini sono in fase di sviluppo. L’inquinamento atmosferico di fatto sta bloccando lo sviluppo del cervello dei bambini andando a influenzare in diversi modi il loro stato di salute. Nonostante questo sono diverse le vie per cercare di ridurre al minimo le emissioni di inquinanti letali.