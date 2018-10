Lo stress penalizza il cervello / Uno studio americano dimostra come porti anche alla perdita della memoria

Lo stress penalizza il cervello, a dimostrarlo è uno studio che arriva dall’America dove è stato scoperto come questi porti alla perdita della memoria e anche in alcuni soggetti ancora relativamente giovani alla riduzione della massa cerebrale. In più questo arriva molto prima che i sintomi possano essere evidenti, andando a creare dei problemi in maniera silenziosa. Alcuni ricercatori della Harvard Medical School di Boston hanno sottolineato che le nostre funzioni cognitive e mnemoniche possono essere condizionate da una vita snervante e quindi piena di stress e questo accade anche ai soggetti che non sono particolarmente in età avanzata. La ricerca è stata condotta su duemila persone e pubblicata sulla rivista specializzata Neurology, riscontrando dei dati certi. Lo studio è stato coordinato da Justin Echouffo-Tcheugu che ha trovato il principale colpevole nel cortisolo. Un alto livello di questo ormone nel sangue ha portato a una memoria alterata rispetto a chi invece aveva un livello medio dello stesso.

Lo stress penalizza il cervello: ecco perché si perde la memoria

Lo studio sullo stress come deterrente del nostro cervello è stato effettuato su 2mila persone con un’età media di 49 anni e priva di problemi come la demenza. Ogni paziente è stato valutato con attenzione dal punto di vista psicologico all’inizio della ricerca oltre che sulla capacità di pensiero e poi sulla memoria. Tutto poi è stato rivalutato otto anni dopo. Si è scoperto che le persone con livelli alti di cortisolo nel sangue avevano dei punteggi più bassi nei test della memoria rispetto agli altri. Questi inoltre avevano un volume cerebrale totale medio dell’88.5% rispetto all’88.7% degli altri esaminati. Il cortisolo è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali e aiuta il corpo a rispondere allo stress. Per questo viene comunemente chiamato anche “ormone dello stress” e in grado di regolare le nostre reazioni di “attacco” o di “fuga”. Quando siamo in un momento di particolare stress le ghiandole surrenali producono cortisolo che a volte chiude delle funzioni per diminuire proprio lo stress.