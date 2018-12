Diabete tipo 2, gli alimenti da evitare per abbassare la glicemia/ Attenzione a prodotti da forno e merendine

Diabete di tipo 2, gli alimenti da evitare per abbassare la glicemia: il periodo delle feste, e comunque alla vigilia dell’anno nuovo, è forse il migliore per i buoni propositi e coloro che soffrono di questa malattia cronica (nella sua variante non insulino-dipendente e che interessa maggiormente le persone anziane) dovrebbero fare attenzione soprattutto all’alimentazione, in abbinamento a una eventuale terapia farmacologica, per tenere bassa la glicemia, vale a dire i livelli di zuccheri nel sangue e avere così un diabete ben compensato dal momento che, assieme a una costante attività fisica, rappresentano i capisaldi di un buon autocontrollo. Infatti, a differenza di chi soffre della forma 1 di questa patologia, la produzione di insulina è ancora presente ma non viene prodotta in quantità sufficienti dall’organismo: anche per questo motivo la glicemia dovrebbe essere tenuta sotto una certa soglia per evitare l’insorgenza di alcune complicanze a livello cardio-vascolare e neurologico.

DIABETE DI TIPO 2, GLI ALIMENTI DA EVITARE

Ma quali sono gli alimenti che chi soffre di Diabete di tipo 2 dovrebbe evitare nella propria dieta o quantomeno ridurre? Ovviamente quelli ricchi di zuccheri e, più in generale, che hanno un elevato indice glicemico (IG, vale a dire il modo in cui quella sostanza fa incrementare la glicemia a seguito dell’assunzione di un certo quantitativo, tenendo come valore base 100 quello del pane bianco e dello zucchero): dunque attenzione va posta al consumo di tutti i tipi di dolci, le merendine preconfezionate, i succhi di frutta e caramelle. Ma ovviamente un occhio di riguardo lo meritano anche i prodotti da forno dato che contengono zucchero ma anche sale in quantità elevate e possono causare picchi di glicemia molto elevati postprandiali. Inoltre, attenzione purea tutti i cibi e, nel periodo natalizio, anche a tutte quelle leccornie che un diabetico dovrebbe evitare quali dolci conditi con dello sciroppo, torroni e alcuni frutti dall’elevato indice glicemico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA