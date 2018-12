Tumori, algoritmo calcola pericolosità melanoma/ I vantaggi della scoperta dell’Istituto Superiore Sanità

Porta la firma dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) la scoperta di un algoritmo in grado di calcolare la pericolosità del melanoma, il più pericoloso dei tumori della pelle. Il melanoma si rivela spesso letale, soprattutto se diagnosticato tardi, e la sua incidenza nella popolazione è in aumento per motivi dovuti a fattori ambientali e di stili di vita. Come riportato da Askanews, la scoperta, applicata a diversi tipi di tumore, propone nuovi approcci diagnostici e prognostici e di prevenzione delle complicanze, come ad esempio la metastatizzazione. Lo studio, pubblicato sul Journal of Experimental and Clinical Cancer Research (JECCR), è stato condotto dal Dipartimento di Oncologia e Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI-IRCCS) e le università di Salerno e di Verona.

MELANOMA, ALGORITMO CALCOLA PERICOLOSITA’

A spiegare la portata della scoperta targata ISS è stato Francesco Facchiano, coordinatore dello studio:”Abbiamo dimostrato per la prima volta l’utilità di misurare l’aggressività delle cellule tumorali con metodi funzionali, calcolando cioè quanto funzionano alcuni specifici meccanismi cellulari, piuttosto che semplicemente misurare la presenza o assenza di determinati biomarcatori, come si fa di solito. E’ come se per valutare il traffico in una città non ci limitassimo a contare il numero di automobili immatricolate o di semafori presenti sulle strade, ma piuttosto contassimo le automobili circolanti e i semafori funzionanti e quelli non-funzionanti”. I vantaggi nella cura del melanoma dettati dall’utilizzo dell’algoritmo si tradurranno in particolare nella identificazione di nuovi bersagli molecolari con potenziale rilevanza terapeutica.

