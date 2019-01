Fibre e cereali integrali, ecco come proteggono la salute/ Almeno 25 grammi al giorno contro cancro e diabete

Fibre e cereali integrali per proteggere la salute soprattutto contro l’insorgenza di cancro, diabete ed episodi di infarto. È quanto emerge da uno studio realizzato dall’Università di Otago, in Nuova Zelanda, e reso noto dalla prestigiosa rivista The Lancet che spiega come inserire nella dieta dei cibi contenti elevati quantitativi di fibre alimentari e cereali integrali riduca sensibilmente le probabilità di sviluppare alcune malattie croniche e forme tumorali, oltre a patologie coronariche e ictus: meno chiara, invece, è al momento la connessione tra cancro e cibi a basso indice glicemico anche se in tal senso sono comunque arrivate delle conferme. Ad ogni modo, in base a quella che la rivista The Lancet chiama una vera e propria revisione di tutti gli studi osservazionali condotti in materia negli ultimi 40 anni, si evince che per beneficiare delle proprietà di questi alimenti bisogna consumarne una quantità giornaliera compresa tra i 25 e i 29 grammi, possibilmente inserendo tali fibre in maniera abbastanza varia nella propria dieta.

AIUTANO A RIDURRE L’INCIDENZA DI TUMORI E DIABETE

Lo studio osservazionale di cui sopra sulle proprietà benefiche di fibre alimentari e cereali integrali e che arriva dalla Nuova Zelanda è stato commissionato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per stabilire nuovi standard in merito a quale sia la quantità ottimale di fibre da assumere giornalmente in modo da contrastare l’insorgenza di alcune patologie la cui incidenza è sempre maggiore, in particolare nel modo occidentale, quali i tumori e il diabete. Infatti, questo studio si lega alla pubblicazione di dati negli ultimi anni in cui si evince che in molti Paesi la soglia media di consumo quotidiana di questi alimenti è ben al di sotto dei 20 grammi: secondo i ricercatori neozelandesi, tuttavia, un consumo nelle quantità indicate aiuta a ridurre di almeno il 15% (e fino al 30%) i casi di morte dovuti a patologie cardiovascolari, mentre nel caso dell’incidenza di diabete di tipo 2 e cancro del colon retto si parla di una riduzione anche fino al 24%.

