Pressione alta: 3 consigli per abbassarla/ Frutta e verdura, eliminare il sale, e fare tanto movimento

La pressione alta è un nemico molto pericoloso per il corpo umano, soprattutto se non mantenuta sotto controllo. L’ipertensione arteriosa può infatti portare ad una serie di complicazioni se non curata in maniera adeguata, e nei casi più gravi, anche ad infarti o ictus con conseguente decesso. Di conseguenza è necessario che le persone portatrici di pressione alta mantengano uno stile di vita il più salutare possibile, anche perché l’ipertensione è curabile e soprattutto migliorabile nel corso degli anni se vengono assunti i giusti farmaci, e si evitano cibi troppo grassi e dolci. Vi sono tutta una serie di consigli utili per chi soffre di questa patologia, ed in particolare, tre semplici pratiche quotidiane che possono aiutare e non poco. Il primo consiglio è quello di assumere frutta e verdura, ma anche cereali integrali e pesce, e sostituire i dannosi biscotti e patatine con noci e semi. Frutta e verdura, in particolare, sono utili per fornire il potassio che permette di mantenere sana la pressione sanguigna. Inoltre, nelle verdure a foglia verde come gli spinaci, ma anche nei cerali, nello noci e nei semi, si trova il magnesio che aiuta i vasi sanguigni.

PRESSIONE ALTA: 3 CONSIGLI PER ABBASSARLA

Così facendo il sangue fluisce meglio attraverso vene e arterie. Un altro consiglio molto utile è quello di ridurre al minimo le dosi di sale, questo perché il sodio presente al suo interno è una delle cause più comuni di ipertensione. Inoltre, il sale si trova in grandi quantità nel “cibo spazzatura” e di conseguenza, eliminandolo, si è meno esposti al rischio di obesità. Il terzo ed ultimo consiglio, legato strettamente ai due precedenti, è quello di eseguire esercizio fisico in maniera quotidiana. Correre, andare in palestra, praticare sport, aiuta ad eliminare il grasso e il peso in eccesso, e soprattutto, tiene in allenamento il cuore, e un cuore di uno sportivo è un cuore sano.

