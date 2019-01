Curata per un mal di pancia aveva un tumore/ La terribile storia di Cayla, bambina di soli 3 anni

Un comune mal di pancia si è trasformato in una diagnosi tragica: cancro. E’ accaduto in Inghilterra, precisamente a Collumpton, paese situato nella contea del Devon. La vittima è una piccola paziente di appena 3 anni, Cayla, che da giorni soffriva di un fastidioso mal di pancia, rivelatosi appunto un tumore. La bambina non riusciva a guarire nonostante fosse stata sottoposta ad una cura antibiotica, come prescritto dal medico, e la madre di 23 anni ha deciso di approfondire la questione, scoprendo l’amara verità. La storia è stata portata alla luce dal tabloid britannico Sun, e risale allo scorso giugno, quando la 23enne Enya Gooding, decise di portare la figlia dal medico a seguito di forti e continui mal di pancia. Dopo aver visitato la pazienza il dottore decise di sottoporre la piccola ad una cura antibiotica ma dopo una settimana le condizioni fisiche della bimba di soli 3 anni non accennavano a migliorare. La mamma decise quindi di contattare un altro pediatra, che a seguito di accurati esami scoprì “un cancro al quarto stadio”.

CURATA PER UN MAL DI PANCIA AVEVA UN TUMORE

«Il mio cuore è affondato – racconta al Sun la giovane Enya – li ho sentiti dire che avevano trovato un tumore. Io e Brad (il padre della piccola Cayla, ndr) siamo crollati, non riuscivamo a parlare. Non so se c’è un modo giusto per agire in quella situazione, abbiamo solo dovuto fare ciò che era giusto per noi e in quel momento ho capito che Cayla aveva bisogno che restassi calma». In soli 70 giorni la bambina è stata sottoposta ad otto cicli di chemioterapia e radioterapia ad alte dosi, e a sei mesi dalla terribile scoperta sta meglio, anche se la sua situazione resta sotto stretto controllo da parte dei sanitari. Tra qualche giorno Cayla verrà sottoposta ad ulteriori analisi per capire se davvero la stessa sta guarendo o meno.

