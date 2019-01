Dieta, perché l’attività fisica non fa dimagrire/ “Bisogna agire sull’alimentazione e mangiare meno”

Uno dei buoni propositi più gettonati dopo le feste, quindi quando arriva il nuovo anno, è perdere peso. Allora è importante che sappiate una cosa: la dieta è più importante dell’esercizio fisico, che comunque fa bene ma per altri motivi. Lo spiega un articolo pubblicato recentemente dalla CNN, secondo cui mangiare meno conta di più del “consumo” attraverso lo sport. Solo una parte di quello che mangiamo e beviamo viene perso durante l’esercizio. Bisogna tener conto del metabolismo basale, della quantità di energia necessaria per mantenere il corpo in funzione a riposo e della “termogenesi del cibo”, cioè digestione e attività fisica. Queste componenti caratterizzano il dispendio energetico. Così si consumano le calorie. Per la maggior parte delle persone, il tasso metabolico basale è sul 60-80% del consumo energetico totale. Ma il metabolismo rallenta quando si invecchia e quindi si consuma meno. Avere massa muscolare fa consumare di più. Circa il 10% delle calorie viene bruciato digerendo il cibo, solo il 10-30% viene perso con l’attività fisica. E parliamo di un sottoinsieme, perché questa percentuale include camminare, digitare, andare in palestra e fare le scale.

DIETA, PERCHÉ L’ATTIVITÀ FISICA NON FA DIMAGRIRE

Escludendo gli atleti professionisti, una persona in media brucia dal 5 al 15 per cento delle calorie giornaliere attraverso lo sport. Inoltre, fare attività fisica può mettere fame. Stando ai calcoli dell’Harvard Medical School, un uomo di 84 kg brucia 200 calorie in 30 minuti di cammino, ma questo lavoro si “cancella” facilmente mangiando quattro biscotti con gocce di cioccolato, o meno di due bicchieri di vino. Una lezione di ciclismo può essere annullata invece con un pezzo di torta. Se l’unico obiettivo è perdere peso, bisognerebbe concentrarsi sul cibo, anche se l’esercizio fisico fa bene a corpo e mente. Secondo la letteratura scientifica, le persone che perdono peso gradualmente hanno più successo nel mantenimento successivo. Dunque gli addominali si scolpiscono in cucina prima che in palestra. E poi fa venuto conto di un altro aspetto, emerso dalla ricerca pubblicata su Current Biology. Chi pratica sport a livello moderato ha una spesa energetica superiore rispetto a chi conduce una vita sedentaria, ma chi ha un’attività intensa non brucia di più di chi si allena con moderazione. Forse esiste una soglia di attività fisica superata la quale si riducono funzioni pur di non consumare calorie extra. Per questo dopo qualche mese di sport spesso la perdita di peso rallenta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA