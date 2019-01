POCHI SPINELLI POSSONO ALTERARE IL CERVELLO/ Nuovo studio: “Effetti su gestione emozioni e area della memoria”

“Una canna da adolescente? Che male mai potrà fare?”. Uno dei luoghi comuni più diffusi rischia di essere smentito per sempre da uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Neuroscience dai ricercatori dell’Università del Vermont, negli Stati Uniti, secondo cui basterebbero uno o due spinelli fumati da ragazzi a causare delle alterazioni al cervello umano. Analizzando lo sviluppo cerebrale e la salute mentale di 46 quattordicenni che avevano fatto uso di cannabis appena una o due volte, arruolati tra Gran Bretagna, Irlanda, Francia e Germania nell’ambito del progetto europeo «Imagen». Cosa ne è emerso? Lo ha sintetizzato all’Ansa lo psichiatra Hugh Garavan:”A quanto pare basta consumare solo uno o due spinelli per modificare i volumi della materia grigia in questi giovani adolescenti”. Gli incrementi maggiori, come riportato dal Corriere della Sera, sono stati riscontrati in particolare nell’amigdala (legata alla paura e altri processi emotivi) e nell’ippocampo (correlato alla memoria e alle abilità spaziali).

POCHI SPINELLI POSSONO ALTERARE IL CERVELLO

Lo studio relativo agli effetti del consumo di spinelli sul cervello degli adolescenti sembrerebbe dimostrare come fumare cannabis inibisca quel processo di “potatura” delle connessioni nervose – e dunque di riduzione del volume di materia grigia – tipico di quell’età. Servono ulteriori studi per confermare quest’ipotesi, ma Yuri Bozzi, docente di fisiologia al Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (Cimec) dell’Università di Trento, ha confermato all’Ansa che “i risultati dello studio comunque suggeriscono che negli adolescenti anche una breve esposizione alla cannabis può avere effetto sulle strutture cerebrali importanti per la gestione delle emozioni e per la memoria, quindi potrebbe predisporre a deficit emotivi e cognitivi anche a lungo termine”. Al di là delle credenze diffuse, spiega l’esperto, “questo è in linea con studi precedenti che hanno indicato come proprio nei giovani l’effetto della cannabis sia maggiore che negli adulti”.

