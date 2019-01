Allarme meningite a Roma, morto 15enne all’Umberto I/ Profilassi all’istituto alberghiero Vespucci

Scoppia l’allarme meningite a Roma dopo la morte di un ragazzo 15enne al Policlinico Umberto I. Il decesso è arrivato ieri sera nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale. Il ragazzo era stato ricoverato la mattina stessa con i classici sintomi di una sepsi meningococcica. Ovviamente sono scattati i protocolli clinici che vengono attuati in questi casi di emergenza. Sono stati dunque sottoposti a profilassi non solo i famigliari e gli operatori sanitari che se ne sono occupati, ma anche le persone a più stretto contatto con lui nell’ultimo periodo. La profilassi è stata poi estesa all’Istituto alberghiero Amerigo Vespucci del IV Municipio della capitale su disposizione dell’Asl Roma 2. È stato anche contattato il Miur per andare ad estendere la protezione antibiotica anche a chi entrato in contatto con il paziente nello stage formativo che si è svolto negli scorsi giorni.

Allarme meningite a Roma, morto 15enne all’Umberto I: non era vaccinato

Il 15enne deceduto all’Umberto I di Roma per meningite non era vaccinato. Questo è quanto riporta Il Messaggero che nella sua versione online ha specificato alcuni particolari dell’accaduto e anche di quanto disposto dopo. I tecnici dell’Asl Roma 2 sono andati nella scuola frequentata dal ragazzo, l’istituto alberghiero Amerigo Vespucci, sottolineando a docenti e studenti quali sono le procedure corrette da seguire ore e rivelando le assegnazioni antibiotiche necessarie. È stato evidenziato come la soluzione sia assolutamente sotto controllo e che si stia agendo per pura precauzione, onde evitare anche possibili allarmismi e psicosi vista la gravità della malattia. Nonostante il rischio sia da considerarsi decisamente limitato è stato al momento consigliato di effettuare la profilassi a chiunque fosse entrato in contatto con il ragazzo in quest’ultimo periodo. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore.

