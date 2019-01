SI INIETTA IL PROPRIO SPERMA PER 18 MESI/ Il braccio diventa un ‘pallone’: “Voleva curare mal di schiena”

Si inietta il proprio sperma nel braccio per un anno e mezzo per curare il mal di schiena. Per quanto paradossale e senza senso non si tratta di una fake news ma di un caso medico che ha visto protagonista un uomo irlandese di 33 anni, che ha deciso di propria sponte di sottoporsi a questa “cura”. Peccato per lui che ad un certo punto il corpo abbia iniziato a manifestare i primi evidenti segnali di rifiuto nei confronti di un trattamento che non trova alcuna spiegazione logica. Dopo 18 mesi di iniezioni sottopelle con un ago acquistato online, infatti, il braccio dell’uomo irlandese si è gonfiato come un pallone. Nel frattempo il mal di schiena non voleva saperne di passare e l’uomo è stato costretto al ricovero in ospedale a Dublino. Al gonfiore si è aggiunta poi una preoccupante eruzione cutanea che ha convinto il paziente a vuotare il sacco ai medici, e ad abbandonare definitivamente le cure fai-da-te.

SI INIETTA SPERMA NEL BRACCIO PER CURARE MAL DI SCHIENA

A raccontare la vicenda del 33enne che si è iniettato il proprio sperma nel braccio per 18 mesi è stata la dottoressa Lisa Dunne che, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha descritto il caso sull’Irish Medical Journal:”Aveva escogitato questa ‘cura’ indipendentemente da qualsiasi consiglio medico”. Secondo il resoconto della dottoressa, “l’uomo ci ha rivelato di essersi iniettato una dose mensile di sperma per 18 mesi consecutivi usando un ago ipodermico che era stato acquistato online ma le sue condizioni di salute non sarebbero migliorate nonostante le iniezioni. Solo con il ricovero in ospedale è riuscito ad alleviare parte del suo dolore”. La dottoressa Dunne ha chiarito che fortunatamente questo è il primo episodio “di iniezione di seme da utilizzare come trattamento medico. (…) L’uomo era convinto dell’efficacia di questo metodo che definiva ‘innovativo’ per trattare il mal di schiena”. Secondo il camice bianco, il caso potrebbe essere applicato “su una scala più ampia” per dimostrare i rischi associati alla sperimentazione medica. L’uomo è stato poi sottoposto ad un intervento per rimuovere lo sperma all’Adelaide and Meath Hospital di Dublino.

