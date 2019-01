Allarme influenza, un milione e mezzo di casi in Italia/ Il picco è atteso per la fine di gennaio

È allarme influenza in Italia con circa un milione e mezzo di casi già conclamati. Il picco poi non è ancora arrivato, ma è atteso per la fine del mese di gennaio. Ad essere colpiti sono soprattutto i bambini sotto i cinque anni di età. Nonostante questo ci sono anche delle buone notizie, visto che l’aumento sta arrivando in maniera decisamente più graduale rispetto a quanto accaduto lo scorso anno. Si parla di 225mila casi stimati nella settimana dal 17 al 23 dicembre 2018 che portano dunque al milione e mezzo di malati. I dati sono stati forniti direttamente dalla sorveglianza epidemologica delle sindromi influenzali e sono stati elaborati dal Dipartimento delle Malattie Infettive dell’Iss (Istituto Superiore Sanità). Sono stati poi diffusi attraverso il bollettino Influnet. Si parla di un livello di incidenza per queste ondate di influenza di circa 3.7 casi ogni mille assistiti. Ci si muove dunque nell’analisi per fasce d’etàò con la più colpita quella appunto dei bimbi più piccoli.

Allarme influenza, un milione e mezzo di casi in Italia: parla il Presidente dell’Iss

In merito all‘allarme influenza che ha sviluppato un milione e mezzo di casi in Italia ha parlato il Presidente dell’Iss (Istituto Superiore Sanità) Gianni Rezza. Come riportato da Ansa questi ha specificato: “Al momento, anche se siamo entrati in quella che chiamiamo fase endemica, l’andamento dei casi è più lento della scorsa stagione, pur rilevandosi un aumento. I virus influenzali che stanno circolando sono l’AH3N2, che colpisce maggiormente le persone anziane, e l’AH1N1, che è stato responsabile nel 2009 di una pandemia”. Sono diversi i fattori, aggiunge lo specialista, che porta l’aumento del virus a crescere in maniera più lenta. I dati però non sono ancora definitivi sui vaccini che sembrano comunque aver subito un aumento. Le scorte sono però al momento esaurite ed è probabile che ora sia il caso di andare a veder verificarsi un aumento dei vaccini. Il rischio però è legato al fatto che il maggior numero di casi è avvenuto tra i bambini che non sono ancora vaccinati.

