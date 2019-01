DIETA BRASILIANA/ Come perdere 12 kg in un mese: cosa e quando mangiare, gli alimenti da evitare

Si chiama dieta brasiliana il nuovo regime alimentare in voga di questi tempi. Ma non temete: se vi sta antipatico Jair Bolsonaro, il nuovo presidente del Brasile, sappiate che con la politica questa dieta non ha proprio nulla a che vedere. Il rimando alla cultura carioca sta infatti soltanto negli alimenti che caratterizzano la dieta: tanta verdura, tanta frutta (anche esotica) per un regime molto colorato e light che vede particolarmente penalizzati i carboidrati a favore di prodotti freschi e ricchi d’acqua e vitamine. Come riportato dal portale “greenme”, gli obiettivi di chi si accinge ad osservare questa dieta sono alquanto ambiziosi: si parla infatti di perdere 12 kg in un mese. La dieta si snoda infatti nell’arco di 28 giorni. Anzi, per essere precisi, gli esperti consigliano di limitarsi a 2 settimane facendo poi una pausa di 7 giorni prima di riprendere per altre 2.

DIETA BRASILIANA, COSA E QUANDO MANGIARE

Ma andiamo al sodo: in cosa consiste la dieta brasiliana? Si tratta di mangiare in prevalenza frutta e verdura, sia cotta al vapore che cruda. Possono trovare spazio sulla tavola anche frutti esotici come ananas, papaya, mango e dragon fruit. Sono invece da evitare categoricamente grassi animali, grassi vegetali, carboidrati complessi, zuccheri, alcolici, sale e salse. Qualche piccola e sporadica eccezione è concessa quando si tratti di cereali integrali, ad esempio una fetta di pane o riso, e proteine magre quali fesa di tacchino e formaggio magro. Importanti anche le osservazioni su “quando” bisogna mangiare: la dieta brasiliana si articola in 5 pasti. I pasti principali sono tre e gli spuntini due, uno a metà mattina e l’altro nel pomeriggio. Guai però a pensare di saltarne anche uno solo: bisogna poi ricordare che non devono trascorrere più di 12 ore tra un pasto e l’altro per evitare il problema dei picchi glicemici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA