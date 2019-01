Caro-farmaci, 800 aumenti di prezzo + 5.7% / Si va dai colliri fino ad arrivare ai depressivi, è polemica

Preoccupa il caro-farmaci con addirittura 800 medicine da banco che aumentano di prezzo. Si parla di una media del 5.7% in più che in numeri si traduce in quasi un euro in più a scatola per ogni persona. La fascia colpita dal rincaro è quella dei farmaci di fascia C, quelli noti come da banco e cioè che sono acquistabili con una ricetta del medico curante ma completamente a carico dei cittadini e quindi non passabili dalla mutua. Sono diverse le tipologie di prodotti si va dai colliri fino agli antidepressivi, alcuni sono stati già aumentati nel prezzo altri scatti invece arriveranno entro febbraio. Sicuramente è questo un periodo un po’ particolare per questo incredibile aumento perché siamo proprio nella fase del picco massimo dell’influenza. Gli italiani hanno bisogno proprio dei farmaci da banco per non avere delle pericolose conseguenze dall’ondata di virus e si renderanno dunque conto dell’aumento dei prezzi.

Caro-farmaci, 800 aumenti di prezzo + 5.7%: parla Alessandro Santoro

In merito al caro-farmaci con un aumento del 5.7% ha parlato Alessandro Santoro responsabile della testata Pharmacy Scannar settimanale online dedicato ai farmacisti. Come riportato da Il Messaggero possiamo leggere: “Tra generici e prodotti branded sono 770 i farmaci interessati da questo aumento, poco meno di un quinto dell’intera categoria. Portano il prezzo medio a confezione, sui prodotti interessati dagli incrementi, da 15.58 a 16.47 euro. Ne consegue una differenza di circa 0.89 centesimi, che equivale a un aumento medio del 5.7% sui prezzi di due anni fa“. Come previsto dalla Legge 27/2012 o decreto Cresci Italia le farmacie possono a loro discrezione praticare sconti sul prezzo al pubblico di tali medicine. Il decreto legg 87/2005 evidenziava come le aziende farmaceutiche possano aumentare a gennaio di ogni anno dispari il prezzo dei loro farmaci. Sicuramente la situazione potrebbe portare a pesanti polemiche.

