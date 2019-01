Cassazione, sentenza su autismo e vaccini/ Respinta la richiesta dei genitori di una bimba colpita

La Cassazione ha emesso una sentenza su autismo e vaccini, archiviando in via definitiva quanto denunciato in precedenza dai genitori di una bambina colpita da autismo infantile. Il padre e la madre di questa avevano sottolineato come le cause sarebbero state da attribuire alle vaccinazioni obbligatorie. La Cassazione ha confermato quanto evidenziato dal gip di Milano lo scorso 4 settembre quando questo aveva respinto la denuncia per lesioni e abuso d’ufficio. La Suprema Corte ha specificato come non siano “sindacabili in sede penale le direttive ministeriali fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici” che hanno escluso nesso vaccino-autismo. Non si configura dunque nessun tipo di reato nel caso specifico e la polemica sul possibile nesso tra vaccinazioni obbligatorie e autismo infantile è stata di fatto messa a tacere. Vedremo se ci saranno ricorsi ufficiali presentati proprio dai genitori della bimba.

Cassazione, sentenza su autismo e vaccini: un precedente di 2 anni fa

La sentenza della Cassazione sul possibile collegamento tra autismo e vaccino ci porta ad analizzare un caso molto simile risalente al luglio del 2017. Anche in quel caso si era stabilita la mancanza di nesso tra vaccino e autismo, andando a confermare quanto emesso dal Tribunale e dalla Corte d’Appello come in questo caso. All’epoca il ricorso era stato presentato dal padre di un bimbo autistico, rivolto contro il Ministero della Salute. Il bambino aveva contratto una encefalopatia immunomediata a insorgenza post vaccinica con una sindrome autistica. Si chiedeva per questo l’indennizzo per i danni. La Cassazione aveva invece definito come tra le patologie e la vaccinazione obbligatoria non ci fosse nessuna correlazione come accaduto proprio in questo caso.

