Cina, clonate 5 scimmie malate: non dormono/ Serviranno a studi su cure per ansia, diabete e tumori

I genetisti cinesi hanno raggiunto un nuovo traguardo: sono state clonate cinque scimmie “malate”. Soffrono di insonnia e sono destinate a sviluppare molte altre malattie. La nuova ricerca, pubblicata su National Science Review, permetterà di studiare malattie difficili da riprodurre in laboratorio, a partire dall’insonnia, ma anche altre patologie neurodegenerative. Le cinque scimmie che non riescono a dormire sono il frutto di due esperimenti. Nel primo, gli embrioni di scimmia sono stati modificati geneticamente usando la tecnica che copia e incolla il Dna, la Crispr/Cas9. I ricercatori hanno eliminato in questi embrioni uno dei fattori che regolano il ritmo biologico circadiano, chiamato BMAL1. Così sono nate scimmie con disturbi di vario tipo: non solo insonnia, ma anche squilibri ormonali, ansia, depressione e comportamenti simili alla schizofrenia. «I disordini del ritmo circadiano possono portare a molte malattie, compresi diabete mellito, cancro e patologie neurodegenerative», ha osservato Hung-Chun Chang, il coordinatore della ricerca.

CINA, CLONATE 5 SCIMMIE MALATE: NON DORMONO

Nel secondo esperimento, alle scimmie sono stati prelevati i nuclei di cellule adulte e trasferiti in ovociti senza il loro nucleo originale. L’idea di riprodurre modelli di malattia in animali da esperimento è vecchia: attualmente si fa soprattutto su topi o ratti, tra i mammiferi più simili all’uomo. Ricreare una malattia in questi animali permette di capire come si sviluppa una malattia e quali farmaci e tecniche possono curarla. Le scimmie “ammalate” potranno quindi essere usate per studiare sia lo sviluppo di queste malattie e le possibili terapie. Il secondo esperimento è stato fatto con l’obiettivo di creare animali geneticamente omogenei e confrontabili su cui poter studiare le malattie, senza dover dipendere da variabilità genetiche che nascerebbero se si usassero scimmie non clonate e quindi diverse tra loro. «L’Istituto è serio, la rivista pure e l’esperimento è interessante, anche se non stratosferico», il commento al Corriere della Sera di Carlo Alberto Redi, direttore del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia. Ma inevitabilmente si riaprirà il dibattito etico sull’uso degli animali nella ricerca.

