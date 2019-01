Allarme salmonella, ritirato latte di riso per bimbi/ La marca e i lotti vietati: ecco tutti i dati

Scoppia nuovamente l’allarme salmonella con alcuni lotti di latte di riso per bimbi ritirati dal mercato. La marca è la Modilac, ditta francese che produce però in Spagna. La decisione è arrivata dopo la segnalazione di quattro casi di Salmonella Poona, rinvenuta dalle feci di alcuni neonati. Il Ministero della Salute però cerca di tranquillizzare i consumatori del nostro paese, specificando: “Allo stato attuale le Autorità francesi non hanno indicato nelle note RASFF l’Italia tra i paesi destinatari dei lotti contaminati”. Sicuramente si tratta di un caso da seguire molto da vicino perché potrebbero esserci ulteriori informazioni proprio sul sito istituzionale. Il Ministero ha anche specificato di aver già avviato dei colloqui interlocutori con la Commissione Europea per sollecitare ulteriori informazioni in merito ai paesi e ai lotti interessati. Gli elenchi dei prodotti contaminati sono stati riportati dal sito del Ministero della Salute francese.

Allarme salmonella, ritirato latte di riso per bimbi: negli Usa allarme sulle verdure surgelate

L’allarme salmonella legato al ritiro del latte di riso per bimbi della Modilac dal mercato non è l’unico della giornata di oggi 25 gennaio 2019. Negli Stati Uniti d’America infatti si è aperta una grossa polemica legata ad alcuni prodotti surgelati della McCain Foods. Si parla di prodotti ortofrutticoli lavorati in California nell’impianto di Conton. Oltre alla salmonella in questo caso si parla anche della possibilità di Listeria monocytogenes. A scoprire la vicenda è stata la FDA (Food and Drug Administration) che durante un’ispezione all’interno dell’impianto lo scorso ottobre ha dato il via a una serie di richiami che nell’ultimo anno hanno tempestato il mercato statunitense. L’azienda produce questi alimenti che vengono utilizzati da altre compagnie pronte a utilizzare le verdure all’interno di prodotti confezionati che poi vengono venduti nei supermercati.

