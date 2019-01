Influenza, rimedi contadini/ Coldiretti lancia il Vitamina day: suggerimenti sugli alimenti

L’influenza ha raggiunto il suo picco massimo, ma ci sono alcuni rimedi contadini davvero molto interessanti per affrontarla. Coldiretti ha lanciato il Vitamina Day, un’iniziativa con suggerimenti molto utili sugli alimenti consigliati per cercare di stare sempre in salute. Proprio Coldiretti spiega come riportato da Ansa: “È scientificamente provat che una dieta corretta a base di Vitamina C e sali minerali sia una valida alleata contro malattie da raffreddamento. Non c’è dubbio che l’alta vitamina contenuta negli agrumi e nei kiwi abbia un effetto benefico contro i radicali liberi che annientano l’organismo e che sono prodotte in grandi quantità dal nostro corpo proprio nel periodo invernale“. E’ per questo che i rimedi contadini tornano ad essere protagonisti con gli agrumi che si prendono la palma di attori protagonisti dell’alimentazione invernale. Sicuramente in questo caso tornare alle vecchie tradizioni può essere solo che un rimedio importante per migliorare il nostro stato di salute.

Influenza, rimedi contadini: tutti i migliori consigli

Ma quali sono questi rimedi contadini utili contro l’influenza? Si parte dagli agrumi che sono i grandi protagonisti per la presenza al loro interno di tantissima vitamina C. Per il mal di gola può essere utile fare dei gargarismi con succo di due limoni diluiti all’interno di un bicchiere di acqua e sale. Per il raffreddore basta tagliare in due un limone, versarne un po’ del suo succo nel palmo della mano e aspirarlo. La tosse invece può essere controllata con un cucchiaio di miele e limone. Per la gola infiammata si possono fare dei freschi risciacqui con acqua calda e foglie di basilico oppure con sei cucchiaini di aceto di mele aggiunti a mezzo bicchiere d’acqua. Sono sicuramente rimedi che qualcuno avrà sentito consigliare dalle nonne e che sono veramente molto efficaci nelle fasi iniziali dei malanni. Certo è che se la situazione peggiora o c’è febbre alta allora è sempre meglio rivolgersi al medico che può indicare un utile antinfiammatorio o altre medicine da prendere.

