Meningite, morto chirurgo di Napoli/ La famiglia dona il suo cuore per salvare un bambino

Niente da fare per Vincenzo Di Stazio, il chirurgo di Napoli colpito da meningite: ricoverato la notte di Capodanno con febbre molto alta e malessere, il quarantenne si è spento nelle scorse ore. Come riporta Il Giornale, l’uomo lavorava alla clinica Villa dei Fiori di Mugnano e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente: dopo essere stato ricoverato nel nosocomio nel quale lavorava, è stato trasferito all’Ospedale del Mare, periferia orientale della città partenopea. Gli accertamenti clinici hanno rilevato la grave infezione ed è stato disposto un nuovo trasferimento, questa volta all’ospedale Cotugno: arrivato in condizioni gravissime, colpito da una fulminante forma di meningite da pneumococco, Vincenzo Di Stazio non ce l’ha fatta. Accertata la pericola infezione, sono state attivate le procedure di profilassi per il personale dell’Ospedale del Mare e per i familiari dell’uomo.

MENINGITE, MORTO 40ENNE DI NAPOLI: CUORE DONATO PER SALVARE UN BAMBINO

Dopo la giornalista Bre Payton e la studentessa di Carpi, la meningite ha colpito ancora. I colleghi di Today sottolineano che i funerali del chirurgo si terranno oggi, giovedì 3 gennaio 2019, a Grumo Nevano. Sui social in molti ricordano il medico, descritto da tutti come un professionista esemplare e dalle grandi dote umane. E commuove il gesto dei suoi familiari: i cari di Vincenzo hanno deciso di donare gli organi e il suo cuore per salvare la vita di un bambino. Un decesso rapido, che ha portato via troppo presto il 40enne: nel giro di quattro giorni una vita spezzata e il dolore dei familiari.

