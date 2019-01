Allarme meningite, bambino di Brolo all’ospedale di Catania/ Le condizioni sono gravi

Scoppia nuovamente l’allarme meningite in Italia con un bambino di Brolo che è stato ricoverato a Patti e poi trasferito all’ospedale Garibaldi di Catania. Il bimbo si trovava a scuola, come riporta La Sicilia, quando ha accusato un malessere confermato da uno stato febbrile importante. Immediatamente sono stati chiamati i genitori che hanno portato il ragazzino dal medico di famiglia. Questi subito si è reso conto che non si trattava di una semplice influenza e ha consigliato il ricovero all’ospedale più vicino per essere poi trasferito in elisoccorso a Catania in condizioni critiche. Qui è stata diagnosticata infatti la meningite con immediata necessità di applicare quanto detto dal protocollo. Al momento il bambino si trova in coma farmacologico e sono in corso gli accertamenti microbiologici per cercare di identificare qual è il ceppo di meningococco in questione. Nelle prossime ore sarà necessario lanciare l’attivazione della profilassi antibiotica.

Allarme meningite, bambino di Brolo all’ospedale di Catania: fino a pochi giorni fa a scuola

Fino a pochi giorni fa il bambino che ha accusato l’allarme meningite era tranquillamente a scuola, prima di essere stato trasportato prima a Brolo e poi all’ospedale di Catania. Il Comune si è messo in moto immediatamente, come da protocollo, per attivare la profilassi necessaria. Saranno sottoposti ad antibiotico dunque tutti i compagni di classe del bimbo e anche le maestre dello stesso comparto. La preoccupazione è che possa improvvisamente scatenarsi una psicosi come già capitato in precedenza in questi casi. Sarà molto importante seguire con attenzione il sito del Ministero della Salute che offre sempre preziosi consigli su come comportarsi in merito. Sarà poi determinante capire anche il ceppo di meningococco che ancora non è stato rilevato da accertamenti microbiologici, comunque in corso. La condizione del bambino rimane critica, tanto che si trova in coma farmacologico nella terapia intensiva dell’ospedale Garibaldi di Catania. La speranza è che nelle prossime ore possa arrivare un piccolo miglioramento.

