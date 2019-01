Influenza, 725mila italiani a letto/ Arriva il picco e i medici sono preoccupati

L’influenza preoccupa l’Italia con il record di 725mila persone a letto malate. E’ arrivato il picco tanto temuto che i medici avevano preannunciato alla fine dello scorso anno. Da ottobre addirittura si parla di 39 decessi e 191 ricoveri in terapia intensiva, con i non vaccinati che sono stati i più colpiti. I dati arrivano dal bollettino settimanale di sorveglianza epidemiologica Influnet a cura dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità). Nella quarta settimana di questo nuovo anno l’incidenza è arrivata addirittura a 12 casi ogni mille assistiti. Percentuale che subisce un’impennata a causa dei bimbi piccoli sotto i cinque anni che hanno un’incidenza che va dai 28 ai 37 casi per mille assistiti in questa ultima settimana. Le regioni più colpite nel nostro paese dall’influenza sono Abruzzo, Campania, Calabria, Marche, Umbria e la provincia autonoma di Trento. Presto potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti in merito.

Influenza, 725mila italiani a letto: consigli e rimedi

Quali sono i consigli e i rimedi per superare questa influenza che ha colpito 725mila italiani ora a letto? Sicuramente bisogna stare attenti ad evitare, dove possibile, i luoghi molto affollati che sono quelli che espongono di più al contagio. Attenzione poi anche all’alimentazione, perché mangiare in modo sano è sicuramente molto importante in questo periodo con l’obbligo di implementare le vitamine e per questo sono consigliatissime le solite spremute d’arancio. Sono da tenere sotto controllo le categorie a rischio come bambini piccoli, anziani e persone colpite da patologie croniche. Il vaccino in molti casi può essere decisivo anche se al momento forse è un po’ tardi visto che siamo proprio nel momento di picco stagionale. Per fortuna il meteo sembra sorridere, perché già da metà febbraio si potranno ricominciare a vedere delle splendide giornate di sole a cospetto da un momento freddissimo come questo. Coprirsi bene e riposare molto sono poi i rimedi più facili e più sicuri.

