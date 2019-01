La Dieta Mediterranea è la migliore al mondo anche per il 2019, la dimostrazione arriva dagli Stati Uniti d’America. Nutrizionisti ed esperti di fitness hanno compilato il rapporto/classifica “Us News & World Report” per cercare di eleggere la migliore dieta del mondo, scegliendo proprio il regime alimentare a noi tanto caro. Secondo quanto riportato dagli esperti la Mediterranea non sarebbe solamente una dieta, ma un vero e proprio stile di vita che permetterebbe di migliorare il benessere generale del nostro organismo. Inoltre tra i risultati positivi di questa c’è la possibilità di dimagrire rapidamente, mangiando in maniera sana ed equilibrata. Per la Dieta Mediterranea è un grande successo, visto che da quando è stata ideata questa speciale classifica per il regime alimentare è la prima volta al primo posto. Sul podio si sono piazzate la dieta Dash (Dietary Approaches to stop hypertension) e la Flexitariana.

Dieta Mediterranea, la migliore al mondo per il 2019: come funziona e cosa si mangia

Come funziona e cosa si mangia nella Dieta Mediterranea, la migliore al mondo per il 2019? Intanto questa si basa sul consumo di frutta e verdura fresca oltre che il ricorso costante alla frutta secca considerata davvero un’arma vera e propria contro tanti malanni. All’interno di questo regime alimentare si arriva a consumare con grande quantità di legumi per avere il giusto apporto proteico oltre all’utilizzo costante a crudo dell’olio extravergine di oliva. ALl’interno della dieta vengono limitati molto la carne rossa, i cibi grassi e gli zuccheri. Il formaggio è accettato in quantità molto limitate, mentre l’alcol concesso solo tramite un bicchiere di vino ogni tanto durante i pasti. La Dieta Mediterranea è quella classica che gli italiani utilizzano nelle loro giornate tipo, quindi non si discosta molto dalle nostre abitudini che devono migliorare però nell’evitare alcuni alimenti e nell’eliminare le ormai inflazionate bevande agassate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA