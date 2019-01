26enne muore di diabete, non aveva i soldi per l’insulina/ La madre piange in televisione

Un ragazzo di 26 anni è morto di diabete, perché non aveva i soldi per comprare l’insulina. È la storia di Alec Smith-Holt, un ragazzo americano malato da tempo di diabete di tipo 1 e decesso proprio perché non riusciva più a coprire i soldi della spesa medica. Ricordiamo infatti che negli Stati Uniti la polizza sanitaria dei genitori copre i figli fino a proprio al ventiseiesimo anno per poi diventare elemento autonomo da assicurare. Per chi non è benestante le cure possono essere devastanti, anche quelle base che per esempio nel nostro paese sono coperte dallo Stato. Alec aveva iniziato a ridurre le dosi di insulina, nonostante ne avesse bisogno, per farsi durare di più le confezioni visto che nel frattempo il costo era rincarato triplicando dal 2002 al 2013. Dal 2012 al 2016 il prezzo era aumentato ancora e per far capire la proporzione basti pensare che un diabetico in America può arrivare a spendere 1300 dollari al mese solo per l’insulina, l’equivalente di 1140,80 euro.

26enne muore di diabete, non aveva i soldi per l’insulina: la mamma piange in televisione

La madre del ragazzo di 26 anni morto di diabete perché non poteva comprarsi l’insulina ha parlato anche in televisione. Nicole Smith-Holt è stata ospite dell’emittente statunitense CBS dove ha spiegato: “Mio figlio è morto perché non riusciva a permettersi l’insulina”. Prima di morire il ragazzo era caduto in coma diabetico. Non è una novità purtroppo questa tragica storia, visto che già in passato più volte si è parlato di problemi di questo genere. Addirittura alcuni stati americani, tra cui il Minnesota, hanno deciso di fare causa alle aziende più importanti aziende farmaceutiche, tre, che producono insulina. Il senatore del Vermont, Bernie Sanders, ha chiesto inoltre di aprire un’indagine federale. Storie tragiche come quelle di Alec Smith-Holt ci portano a rivalutare il sistema sanitario italiano dove molte delle cure per i malati cronici sono passate direttamente dallo Stato con medicinali gratuiti e anche possibilità di esami specialistici senza dover ricorrere a esborsi economici.

