Glicemia più alta dopo aver fatto una corsa? Ecco perché/ Cosa succede in un soggetto normale

La glicemia è più alta dopo aver fatto una corsa? Ecco perché. In un soggetto normale durante l’attività fisica il livello di insulina si riduce di solito ma visto che questo regola anche il metabolismo dei glucidi può essere attivata la produzione di glucosio. Sul Forum Diabete del Corriere della Sera l’esperto Dottor Stefano Masi risponde alle domande di un paziente, che chiede come mai dopo aver effettuato la sua solita corsa quotidiana si ritrova i livelli di glucosio improvvisamente aumentati. Lo specialista dell’Associazione Medici e Diabetologi ha risposto che il quesito posto dal paziente è incompleto, perché questi dovrebbe sapere se è diabetico o meno, se pratica una terapia e anche i dati antropometrici. Lo specialista arriva a una soluzione, spiegando che probabilmente il soggetto da come si è posto non è diabetico. Serve prestare però attenzione ai singoli particolari al fine di capire quali sono le condizioni pregresse che hanno portato a un eventuale stato di difficoltà clinica.

Glicemia più alta dopo aver fatto una corsa? Ecco perché: la risposta dell’esperto

A un paziente che chiedeva come mai la glicemia fosse più alta dopo aver fatto una corsa. Dopo una precedente precisazione dove il medico ha specificato che era importante capire se fosse diabetico o meno. Cercando di trovare una soluzione ha specificato che la modifica dello stato di vita è parte integrante della terapia del diabete mellito come diceva diverso tempo fa Elliott P.Joslin. Questi specificava il sinergismo d’azione del lavoro muscolare insieme all’insulina. L’esercizio fisico è poi il vero pilastro della terapia del diabete e nei soggetti con diabete mellito di tipo 2 l’esercizio fisico contro resistenza può essere efficace per migliorare il controllo di quello che è la glicemia come anche si possono aggiungere la combinazione di attività aerobica.

