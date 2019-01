La dieta lampo dopo le feste di Natale/ Cosa mangiare per dimagrire rapidamente

La dieta lampo dopo le feste di Natale ci porta a smaltire i chili presi durante questo periodo. Una volta si diceva “l’Epifania tutte le feste si porta via”, ma la Befana passata in queste ultime ore non ci toglierà il grasso accumulato in questi giorni di abbuffate. Per questo è consigliabile, prima di tutto, di tornare a tavola in maniera organizzata cercando di puntare soprattutto su un’alimentazione corretta. Coldiretti ha stilato una lista di alimenti che devono essere consumati per provare a disintossicarsi da un periodo che ha portato il nostro peso ad aumentare vertiginosamente. Tra i prodotti migliori c’è sicuramente la frutta di stagione e cioè arance, mele, pere e kiwi che favoriscono anche l’apporto di vitamine. Inoltre vanno sicuramente consumate le verdure fresche sia cotte che crude e che possono portare a interessanti abbinamenti a tavola anche grazie alla presenza di cereali in grado di regalare un apporto di carboidrati equilibrato.

La dieta lampo dopo le feste di Natale: cosa evitare

Passate le feste sono molti regimi alimentari che ci propongono, tra cui la dieta lampo dopo il Natale. Questa ci consiglia anche cosa si deve evitare a tavola. Vanno limitati sicuramente i carboidrati, anche se è totalmente sbagliato eliminarli del tutto. Soprattutto quelli raffinati sono in grado di alzare la glicemia e quindi ad invertire il nostro metabolismo. Oltre ai carboidrati è sicuramente utile provare a rinunciare agli zuccheri, altro fattore che ci porta ad ingrassare e ad incanalare troppe calorie. Attenzione dunque ad esagerare, ma non ci si deve neanche privare di nulla perché l’alimentazione deve essere varia e completa per stare bene. La dieta lampo non esclude comunque di consultare altri regimi alimentari come quello della dieta mediterranea considerata la migliore per il 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA