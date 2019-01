Mangia per la prima volta a 3 anni/ Ricostruzione dell’esofago, intervento innovativo a Torino

Dopo il tumore al fegato rimosso senza sutura e l’intervento record per asportare un cancro dal cuore senza aprire il torace, nuovi passi in avanti nel campo della medicina. A Torino, all’ospedale Infatile Regina Margherita, i medici hanno ricostruito l’esofago a una bimba di tre anni che ora, senza essere nutrita artificialmente, può mangiare per la prima volta. Come riporta Repubblica, la piccola è nata con una malformazione congenita, l’Atresia esofagea di tipo I, il che non le ha permesso di alimentarsi per bocca. All’età di due mesi fa A., l’iniziale del nome della bimba, è stata sottoposta a un intervento a Milano, ma una complicanza ha causato una stenosi esofagea, ovvero un restringimento cicatriziale della zona, che non è stato possibile risolvere.

RICOSTRUZIONE ESOFAGO, INTERVENTO INNOVATIVO A TORINO

La complicanza non le ha permesso di alimentarsi per bocca ma i suoi problemi nutrizionali sono stati presi in carico dall’ospedale Infantile Regina Margherita: dopo essere stata alimentata con un sondino introdotto attraverso la parete addominale nel suo stomaco, la piccola ha necessitato di una nutrizione solo per via paretale, con una cannula inserita in una grossa vena. Un mese fa l’intervento che le ha cambiato la vita presso la Chirurgia pediatrica del Regina Margherita diretta dal dottor Fabrizio Gennari: un intervento innovativo, con i medici che sono riusciti ad asportare il tratto cicatriziale ed a ricostruire l’esofago utilizzando unicamente il tessuto esofageo. La bimba di tre anni ora è ricoverata presso il reparto di degenza ad Alta Intensità della Chirurgia Pediatrica e sta progressivamente recuperando l’uso della bocca per alimentarsi.

