PADOVA, STUDENTESSA RICOVERATA PER MENINGITE/ Paura contagio in città: allarme per chi frequenta aule studio

Una studentessa di 19 anni è stata ricoverata nella Terapia Intensiva dell’Ospedale Sant’Antonio di Padova per meningite. La giovane, residente a Lagnasco (Cuneo) ma domiciliata a Padova dove frequenta l’Università, è finita in pronto soccorso lunedì 7 gennaio. Lo ha comunicato Ivana Simoncello, responsabile dell’Igiene e della Sanità Pubblica dell’Usl 6, secondo cui la ragazza sarebbe ricoverata per “meningite da meningococco”. Subito a Padova è scattato l’allarme contagio e si è provveduto a ricostruire gli spostamenti precedenti di una settimana rispetto alla comparsa dei sintomi (febbre elevata, cefalea, vomito, diarrea), manifestatisi il 6 gennaio. Grande preoccupazione per chi ha frequentato il centro culturale San Gaetano di via Altinate a Padova, dove oggi sono comparsi i cartelli informativi dell’azienda sanitaria che informavano della frequentazione da parte della ragazza dei locali dell’ex tribunale.

STUDENTESSA RICOVERATA PER MENINGITE A PADOVA: I SUOI SPOSTAMENTI

Ma quali sono stati gli spostamenti della studentessa ricoverata a Padova per meningite. Dopo aver trascorso le feste di Natale in Piemonte con la famiglia, la 19enne è tornata a Padova il 31 dicembre, trascorrendo il Capodanno in una casa privata a Venezia. I suoi compagni di stanza e gli amici sono stati rintracciati e sottoposti a profilassi: lo stesso trattamento è stato riservato agli operatori del 118 che l’hanno soccorsa così come ai medici e agli infermieri del pronto soccorso, in tutto una ventina di persone. L’allarme contagio non riguarda l’università dal momento che le lezioni erano sospese causa pausa natalizia ma la ragazza dal 2 al 5 gennaio, spiega l’azienda sanitaria, ha frequentato due aule studio (l’aula «Pollaio» di via Paolotti e l’aula di via Japelli): “I contatti delle aule studio non sono considerati stretti”, come invece – chiarisce Il Corriere della Sera – potrebbero essere quelli maturati per molto tempo in ambienti piccoli e chiusi come avviene per familiari o compagni di stanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA