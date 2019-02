CELIACHIA IN AUMENTO: OLTRE 200MILA ITALIANI NE SOFFRONO/ Due terzi sono donne: le Regioni più colpite

Continuano ad aumentare in Italia le persone a cui viene diagnosticata la celiachia, la malattia che causa un’intolleranza permanente al glutine. Nel 2017 il conto è arrivato a toccare quota 206.561 (pari allo 0,34% della popolazione), con oltre 8 mila diagnosi in più. L’anno precedente le diagnosi erano state il doppio, ma questo non significa, come si è visto, un freno alla diffusione della patologia, bensì la prova che le nuove procedure consentono di ridurre gli esami superflui e gli errori. Come si evince dalla relazione annuale al Parlamento sulla celiachia pubblicata dal Ministero della Salute sul proprio portale, la celiachia è una malattia che colpisce prevalentemente le donne: due casi su 3 interessano infatti il genere femminile. Negli ultimi sei anni sono state registrate 57.899 nuove diagnosi, con una media di circa 10mila all’anno (8.134 nel 2017).

CELIACHIA IN AUMENTO, LE REGIONI PIU’ COLPITE

Detto che la celiachia è in aumento in Italia, quali sono le Regioni maggiormente colpite? In termini prettamente numerici quelle che fanno segnare una presenza più massiccia di residenti celiaci sono nell’ordine Lombardia, Lazio, Campania ed Emilia Romagna, mentre Valle d’Aosta e Molise sono fanalini di coda. Un discorso più obiettivo per calcolare l’incidenza della malattia è dato dalla percentuale di celiaci in regione in relazione alla popolazione: il primato spetta in questo caso alla Sardegna, seguita da Toscana e Provincia Autonoma di Trento. L’unica prescrizione ‘terapeutica’ per la celiachia è un regime alimentare privo di glutine: di fatto non esiste una “cura” se non sperimentale. Nel 2017 il Servizio sanitario nazionale, scrive il report, ha speso in prodotti senza glutine circa 250 milioni di euro, con una media annua nazionale di circa 1.200 euro pro capite.

