Alghe marine per abbassare glicemia/ Studio italiano: effetti positivi nel prediabete

Alghe marine utilizzate per far abbassare la glicemia: è questo il risultato di uno studio interamente made in Italy e pubblicato di recente sulla rivista “Phytotherapy Research” in cui si spiega come un preparato nutraceutico realizzato a partire da due tipi di alghe marine aiuti a ridurre i livelli di glucosio nel sangue specialmente nelle cosiddette situazioni di pre-diabete. A portare avanti la ricerca è stato un team misto composto da 65 ricercatori in servizio presso l’Università di Pavia e anche quella di Bologna che hanno riscontrato questi benefici effetti nel suddetti preparato originato da una composizione di Fucus Vesiculosus (una quercia marina), Ascophyllum Nodosum e del cromo picolinato: i soggetti coinvolti nello studio hanno assunto il preparato per tre volte al giorno prima dei pasti per un determinato periodo e nei successivi test a tre e sei mesi di distanza si sono riscontrati gli effetti benefici sul calo dei valori di glicemia.

ALGHE MARINE PER ABBASSARE LA GLICEMIA

Infatti, come detto, a essere prese in esame sono state delle persone in condizione di pre-diabete, ovvero non ancora colpite dalla patologia ma in cui era facile riscontrare valori di glucosio nel sangue elevati, ovvero tra i 100 e i 125 mg/dl. Commentando i risultati dell’indagine, Giuseppe Derosa (autore dello studio oltre che responsabile del Centro di Diabetologia presso l’Università di Pavia) ha spiegato che la condizione di pre-diabete spesso viene affrontata solo prescrivendo le solite correzioni alla dieta e del movimento fisico ma con la terapia a base del preparato nutraceutico prodotto dalle alghe marine (che sono utili anche per controllare l’ipertensione) si interviene in modo mirato e più efficace per contrastare l’incremento dei valori della glicemia. “Il diabete è un problema di salute pubblica oltre che di spese per il Servizio Sanitario Nazionale e per questo se riusciamo a intervenire efficacemente il prima possibile sul pre-diabete possiamo contenere il proliferare di nuovi casi” ha spiegato Derosa che, a proposito dei risultati della ricerca, spiega che comunque andranno in futuro approfonditi per avere ulteriori conferme.

