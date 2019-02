CANCRO AL SENO TRIPLO NEGATIVO/ Nuovo farmaco promettente dagli Usa

Arriva dagli Stati Uniti la speranza di una cura efficace per il tumore al seno metastatico triplo negativo: un nuovo farmaco in fase di sperimentazione si è rivelato promettente al punto che sembra assicurare risultati migliori delle chemioterapie standard nelle pazienti già fortemente trattate. Come riportato da La Repubblica, il farmaco in questione, il cui nome è sazituzumab govitecan, è un anticorpo coniugato con un potente agente chemioterapico e già nel 2016 era stato designato come “breakthrough therapy” dalla Food and Drug Administration. Lo studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine, è stato inserito nell’ambito di un più ampio trial clinico non comparativo coordinato dal Massachusetts General Hospital (MGH) Cancer Center. Oggetto dei test, eseguiti in open label, ovvero in un circuito in cui sia i pazienti che i medici sono al corrente di quale farmaco viene somministrato, sono diversi tipi di tumore avanzato, tra cui anche prostata e vescica.

CANCRO AL SENO TRIPLO NEGATIVO: SPERANZA DA NUOVO FARMACO

Il tumore al seno triplo negativo, che dovrebbe essere combattuto efficacemente dal nuovo farmaco in sperimentazione negli Usa, è una malattia spesso aggressiva, che rappresenta circa il 15% dei tumori al seno avanzati e colpisce maggiormente le donne giovani. Il trattamento si basa principalmente sulla chemioterapia dal momento che questo tipo di cancro non presenta i recettori per le classi di farmaci oggi disponibili (terapia anti-ormonale e anti HER 2). Gli autori dello studio, come riferito da La Repubblica, hanno sottolineato come uno degli aspetti più incoraggianti sia quello che riguarda gli effetti collaterali che solitamente scaturiscono dalla chemio. Con la cura di sazituzumab govitecan, si possono presentare perdita di capelli, diarrea e fatigue ma “la cosa importante da notare è che il farmaco non causa le neuropatie associate alla chemioterapia, che possono essere dolorose e limitare le pazienti”. Solo il 3% delle pazienti ha dovuto interrompere il trattamento: il resto ha continuato ad assumere il farmaco per tutto il tempo in cui ne ha potuto beneficiare. Nel complesso, scrive Repubblica, “sono stati osservati una diminuzione significativa del tumore e un allungamento del tempo libero da progressione”.

