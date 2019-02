Dolore mani e stomaco, curata male a 70 anni scopre tutto/ Una malattia rara che…

Accusava forte e persistente dolore a mani e stomaco e per decenni è stata curata male con diagnosi sbagliate. A 70 anni ha scoperto la particolare verità grazie al centro malattie rare a Udine. Molti avevano pensato all’endometriosi, pensando che i dolori fossero dovuti anche a uno stato depressivo della stessa. In realtà era affetta da una patologia molto rara che si chiama Malattia di Fabry. L’Istituto fa sapere che le malattie rare sono circa 7000 patologie e che vanno a colpire un bambino su 800 nati. Nell’ottanta per cento dei casi si tratta di problemi con origine genetica e i sintomi possono spesso variare di caso in caso anche in base alle condizioni di salute generale del paziente e dalla sua sensibilità. Sicuramente è importante anche la specializzazione dei medici che non trovano facilità nel diagnosticare casi non molto comuni. Per questo rimane decisivo rivolgersi alle persone giuste per evitare di rimanere con i sintomi e ricevere delle cure sbagliate.

Dolore mani e stomaco, curata male a 70 scopre tutto: le parole dello specialista

In merito alla storia della donna con dolore a mani e stomaco curata male per anni e in grado di scoprire a 70 cosa aveva ha parlato lo specialista Maurizio Scarpa. Il direttore del Centro di coordinamento regionale malattie rare del Fvg ha così spiegato come riportato da Il Messaggero: “Per questa paziente la diagnosi è stata di malattia di Fabri, arrivata solo a 70 anni. Un caso estremo questo, ma ancora oggi persone con una malattia rara si trovano ad affrontare ritardi nelle diagnosi. Si parla in media di 5-7 anni da quando si sono manifestati i primi sintomi. Abbiamo fatto una diagnosi enzimatica nel centro di Udine e la donna inizierà a breve la cura. Certo questo è un caso estremo: la signora è stata curata per decenni per altri disturbi anche di tipo psicologico. Le patologie rare scontano ancora oggi questi problemi”. Rimane importante rivolgersi sempre a specialisti di assoluto livello se non si trova una cura adatta.

