Bambino guarito di leucemia tornerà a scuola/ Regione Lazio:”Spostare non vaccinati”

Matteo, il bambino di 8 anni immunodepresso che ha sconfitto la leucemia, deve vedersi riconosciuto il diritto a poter tornare a scuola. E ad inficiarlo non possono essere i compagni di classe che, per scelta dei genitori, non sono stati vaccinati e quindi metterebbero a rischio la vita del piccolo Matteo, non in grado di rispondere con le difese immunitarie ad un virus come ad esempio il morbillo che per lui potrebbe rivelarsi letale. Da qui la decisione della Regione Lazio, con l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che come riportato dal Corriere della Sera ha assunto una decisione che non ammette repliche sul punto:”Matteo tornerà a scuola. Punto e basta, niente deroghe”. Matteo, dunque, potrà rientrare nella sua scuola di San Giovanni dopo il 15 marzo, così come hanno prescritto gli ematologi del Bambino Gesù. In che modo? Nell’unico possibile, con lo spostamento dei compagni di classe non vaccinati come extrema ratio.

BAMBINO GUARITO DI LEUCEMIA TORNERA’ A SCUOLA

Le prossime mosse che faranno da preludio al rientro in classe di Matteo sono le seguenti: in primo luogo, lunedì – precisa Il Corriere della Sera – il responsabile del servizio vaccinale della Asl Roma2 andrà a parlare con genitori degli inadempienti per indurli ad accettare che i figli facciano la profilassi come prevede la legge anche per la scuola dell’obbligo (che però consente ai non in regola di non essere allontanati pagando multe fino a 500 euro). Nel caso in cui le famiglie si mantenessero su posizioni no vax, che in un caso sembrano poggiarsi su teorie astruse e ascientifiche, i ragazzi non vaccinati verranno cambiati di sezione. Un’indicazione in questo senso era arrivata anche da parte del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che sul suo profilo Facebook aveva commentato:”Questa storia è assurda! Come Regione Lazio faremo di tutto affinché questo bambino possa tornare a scuola il prima possibile. È una questione di civiltà!”.

