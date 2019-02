La Spagna è il paese più sano del mondo/ Italia superata nella speciale classifica

La Spagna è il paese più sano del mondo e in questa speciale classifica ha superato da poco l’Italia. Bloomberg ha messo in piedi una graduatoria prendendo in esame ben 169 paesi con gli iberici che sono balzati dalla sesta alla prima posizione. Per stendere la classifica si valutano variabili importanti come il consumo di tabacco, il tasso di obesità, la prevenzione sanitaria, la dieta alimentare e le aspettative di vita. L’Italia scivola al secondo posto mentre al terzo troviamo l’Islanda che si conferma nella top ten come Svizzera, Svezia e Norvegia rispettivamente quinta, sesta e nona. Il Giappone invece è il paese più sano dell’Asia salendo di tre posizioni rispetto allo scorso anno. La Francia guadagna due posti ma rimane comunque al quattordicesimo, mentre il Regno Unito è addirittura al ventitreesimo. Numeri molto importanti che vanno valutati con attenzione per cercare di capire come migliorare nei paesi che oggi si trovano in difficoltà.

La Spagna è il paese più sano del mondo: l’importanza della dieta mediterranea

Il trionfo di Spagna e Italia tra i paesi più sani del mondo dipende anche dalla dieta mediterranea. Le abitudini alimentari contribuiscono infatti a dare una sterzata alla salute dei due paesi, dove si mangia decisamente meglio che in tanti altri. Tra i parametri presi in considerazione c’è sicuramente anche l’acqua potabile che non è disponibile in tutti i paesi del mondo purtroppo. La sanità pubblica e la prevenzione nella prima infanzia poi hanno rappresentato dei termini di paragone decisamente importanti per un paese come la Spagna. Sono decisamente bassi nella classifica i paesi che fanno parte dell’America dagli Stati Uniti che sono 35esimi, al Messico che è addirittura 53esimo. Male anche la Cina che si trova una posizione sopra il paese centroamericano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA