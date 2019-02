MEDICO NO VAX: “CERCO BAMBINO CON ORECCHIONI PER ESPERIMENTO”/ Burioni, “intervenire”

Sta creando scalpore l’annuncio choc del medico no vax Fabio Franchi che sul suo profilo Facebook ha lanciato un appello per trovare un bambino affetto da orecchioni per sottoporlo ad un “esperimento”. Franchi, autore del libro ”Aids: la grande truffa”, ha scritto:”Sto cercando un bambino/a – rigorosamente volontario/a – che abbia la parotite in atto e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga. Non posso spiegare più di tanto per ora. Invito al passaparola. N.b.: Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione”. Il post del medico, che come si può intuire dal titolo del libro sull’Aids non condivide molte delle posizioni privilegiate dalla gran parte della comunità scientifica, è diventato virale fino a scaturire la veemente reazione di studiosi di fama, in primis Roberto Burioni.

MEDICO NO VAX CERCA BIMBO CON ORECCHIONI PER ESPERIMENTO

Non poteva passare inosservato l’insolito appello del medico no vax Fabio Franchi, in cerca di un bambino con parotite per sottoporlo ad un esperimento. Il noto virologo Roberto Burioni, sempre in prima linea per casi di questo tipo, ha rilanciato il post del medico e debunker Salvo Di Grazia, che invocava un intervento del ministero della Salute:”Questo medico, guru antivax e in passato negazionista dell’Aids, cerca un bambino per fare esperimenti, così, su Facebook. Ecco cosa significa che sono pericolosi”. Burioni ha commentato:”Bisognerebbe fare qualcosa”. Di Grazia ha poi sottolineato un dialogo tra il medico no vax Franchi e un utente, al quale rispondeva che anche un caso di orecchioni gli sarebbe andato bene:”È talmente esperto che non sa nemmeno che parotite e orecchioni sono la stessa cosa”, ha chiosato il debunker.

