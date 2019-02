Vitamina D rinforza le ossa/ Tutti i cibi da mangiare per assumerla

La Vitamina D è in grado di rinforzare le ossa e dunque di essere molto importante per il nostro organismo. Sono diversi i cibi che possiamo assumere nella nostra dieta giornaliera per averne più a disposizione. Tra le sue ottime qualità c’è anche quello di essere iposolubile e quindi in grado di accumularsi. La Vitamina D si comporta come un normale ormone e la sua carenza può portare a dei gravi problemi soprattutto nella fase della crescita. Numerosi studi hanno poi evidenziato come la Vitamina D sia in grado di regalare benefici al nostro sistema immunitario, tanto da riuscire in parte anche a contrastare l’insorgenza di malattie autoimmuni. Inoltre è in grado di andare a regolare l’espressione pratica di 50 geni che sono alla base del differenziamento cellulare. Questo ci fa capire come sia importante questa vitamina anche per la prevenzione di alcuni tumori.

Vitamina D rinforza le ossa: i cibi da mangiare per assumerla

Sono diversi i cibi da mangiare per assumere la Vitamina D, in grado di rinforzare le ossa. Tra questi ci sono i latte e più in generale i latticini se vengono soprattutto associati ad altri elementi acidificanti. In questa categoria troviamo zuccheri, caffè, aceto, pomodori e carne rossa. Questo ci porta all’assunzione di calcio e che regala alle nostre ossa maggiore solidità. Attenzione però perché non c’è solo l’alimentazione alla base dell’aumento della Vitamina D. L’esposizione al sole è sicuramente molto importante perché permette la crescita della stessa nel sangue. Nella nostra pelle infatti è presente una provitamina che si cataloga come deidrocolesterolo. Attraverso l’azione dei raggi UV, stimolante per la pelle, diventa subito disponibile per il nostro organismo.

